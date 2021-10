Senzacija u Draženovu domu: „Mala“ Cedevita šokirala "veliku" Cibonu

U Draženovu domu dogodila se senzacija. Favorizirana Cibona izgubila je od novog premijerligaša Cedevite Junior (73:83) i to tako da je već na poluvremenu bilo "plus 20" za goste (24:44).

S novim velikim skalpom košarkaši "male Cedevite" (velika je u Ljubljani) pokazali su da ona pobjeda u prvom kolu HT Premijer lige nad Splitom nije nikako bila samo produkt lošeg dana žutih nego i kvalitete novih cedevitašab predvođenhih trenerskom palicom Damira Mulaomerovića.

Vjerovali ili ne, ova je utakmica prelomljena još u drugoj četvrtini, točnije u 15. minuti kada su cedevitaši zabili svoju devetu tricu za „plus 25“ (16:41).

Kao što je rekao Cibonin starteg Vladimir Jovanović, konačnih „minus 10“ nije uopće slika odnosa snaga jer do posljednjih pet minuta, kada su pokušali spasiti obraz, cibosi na parketu nisu postojali. Doduše, postojao je jedino kapetan Roko Prkačin (14 koševa, 16 skokova) no on je bio premalo za Cedevitinu rastrčanu družinu, za rastrčanu „laku konjicu“, u čijim redovima je također prednjačio kapetan (Emir Šabić) koji je zabio 21 koš (pet trica), no on je uz sebe imao niz raspoloženih suigrača (Batinić 13, Bundović 13, Smajlagić 10 koševa...). Dodatno motiviranim se činio ljevoruki centar Filip Bundović kojeg je Cibona prošle sezone otpisala u vrijeme kada je bio jedan od vodećih centara regionalne lige.

Za razliku od nedavne utakmice u Zadru, ovaj put se nismo prepali favorita. Jako dobro smo trčali, to je naš forte. Ne znam da li su oni nas podcijenili no mi smo ušli sa svojih 100 posto. Inače, jako je dobar osjećaj protiv ovakva suparnika zabiti pet trica. S obzirom na snagu suparnika, to je bila jedna od mojih najboljih šuterskih utakmica u karijeri – kazivao je Šabić na kojeg se nadovezao trener mu Damir Mulaomerović:

Kažnjavali smo sve što nam je Cibona dopustila. Pripremili smo se dobro i napravili jako dobar posao. Za nas je velika stvar pobijediti Cibonu na njenu parketu jer za takvo što moraš biti i hrabar i pametan te imati energiju kakvu smo mi imali večeras. Jer, Cibona je upravo prepoznatljiva po energiji a mi smo tome parirali, a imali smo i sjajnu amotsferu na klupi. Večeras je uistinu bilo lijepo voditi ovu momčad.

S obzirom da se na parketu pojavila neprepoznatljiva Cibona, pitali smo kapetana Prkačina da li je bilo podcjenjivanja suparnika:

Nije toga bilo. Uostalom oni su pobijeddili i Split od kojeg smo mi izgubili. Mi naprosto nismo bili pravi, dogodio nam se loš dan, vjerojatno ni prvi ni posljednji put ove sezone. Cedevitaši su nam oduzeli trku i pustili su nas da šutiramo. S time su se kockali i ovaj put im je to prošlo, a ja se nadam da ćemo ubuduće bolje šutirati nego u prvom poluvremenu.

A taj aspekt lošeg šuta naznačio je i trener cibosa Jovanović:

Čestitke Cedeviti Junior. Pobijedili su nas više nego zasluženo. Štoviše, ni ovih „minus 10“ nije slika realnog odnosa snaga. Oni su od nas bili bolji i više od toga. Mi možda nismo ušli u utakmicu bez energije, ali jesmo bez koncentracije što se vidi po tome da smo ih pustili da se uvedu u utakmicu s otvorenim šutevima koje su pogodili i stekli samopuzdanje. O našoj dekoncentraciji govori i to da smo u prvom poluvremenu trice šutirali 2-17 što je doista mizerno za momčad koja je do ove utakmice bila najbolja šuterska momčad domaće lige. No, ja bih rekao da nije stvar toliko u ruci koliko se dekoncentracija iz obrane prenijela u napad.

Više nego ičemu, začudio se Cibonin strateg sljedećem podatku:

Dugo nisam vidio da je neka momčad imala 21 napadački skok, kao mi, a da je tijekom utakmice gubila i preko 20 razlike. To vam govori koliko smo bili izvan utakmice.

Ono što također nemalo čudi jest i to da je Cedevita Junior, nakon sedam kola HT Premijer lige na samom vrhu sa skorom od 6-1.