Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PREDSJEDNIK U KOPAČKAMA

FOTO Zvonimir Boban trenirao s kadetima Dinama: 'Legenda! Što bi neki dali za ovo...'

Foto: Mario Beljo/GNK Dinamo
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
26.08.2025.
u 12:17

Legendarni kapetan i novi čelnik Dinama Zvonimir Boban zamijenio je ured za travnjak i odradio trening s klupskim kadetima. Njegov potez izazvao je oduševljenje navijača, koji u tome vide simbol novog početka

Prizor koji je u utorak osvanuo na mrežama Dinama mnoge je vratio u slavne dane. Zvonimir Boban, u punoj opremi, ravnopravno je sudjelovao u vježbama s kadetima. Iz kluba su trenutak saželi riječima: "Ni funkcija ni godine ne gase onu prvu i pravu ljubav. Predsjednik Uprave Zvonimir Boban priključio se današnjem treningu naših kadeta."

Reakcije navijača bile su ispunjene emocijama. Komentari su preplavljeni pohvalama za potez koji mnogi vide kao stvaranje obiteljske atmosfere. "Nadam se da klinci znaju koju čast imaju", napisao je jedan pratitelj, dok su drugi isticali njegov status ikone: "Čovjek legenda" i "Predsjednik, kapetan, desetka". Gesta je protumačena kao jasan znak povratka duha zajedništva.

Ovaj potez dolazi u dinamičnom razdoblju za klub i samog Bobana, koji se vratio u Maksimir nakon gotovo 34 godine. Službeno je 1. lipnja preuzeo dužnost predsjednika Uprave s naglaskom na sportska pitanja. Njegov izlazak na teren nije samo simbolika već i poruka o smjeru kluba – spoju slavne prošlosti, koju on utjelovljuje, i budućnosti koja leži u mladim talentima.

Bobanov angažman dobiva na težini u svjetlu nadolazećih promjena. Kandidirao se za predsjednika kluba na izborima 13. rujna, a Velimir Zajec se povlači. Prema novom Statutu, predsjednik će imati znatno veće ovlasti. Time Boban preuzima apsolutnu kontrolu i odgovornost, a trening s kadetima pokazuje da je spreman voditi klub na svim razinama, od ureda do travnjaka.
Ključne riječi
HNL Dinamo Zvonimir Boban

Komentara 1

Pogledaj Sve
DI
DijeKusrač
12:42 26.08.2025.

Normalno. Čuja san da voli momke.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: HNS potpisao ugovor o TV i marketinškim pravima, najunosniji u povijesti
Video sadržaj
3
Glavni tajnik HNS-a

Evo kako u HNS-u gledaju na nepozivanje vatrenog zbog sestrine svadbe: Poslana je jasna poruka

– Apsolutno je bespredmetno analizirati odluke izbornika Dalića, koji u njihovu donošenju ima potpunu autonomiju i podršku Saveza. Njegovi rezultati daju mu puni kredibilitet i autoritet da sam važe svoje odluke. Što se tiče konkretno Sučića, imidž hrvatske reprezentacije i njezin kult građen je godinama, a izbornik ga svojim načinom rada samo osnažuje.

Učitaj još