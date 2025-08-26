FOTO Zvonimir Boban trenirao s kadetima Dinama: 'Legenda! Što bi neki dali za ovo...'

Prizor koji je u utorak osvanuo na mrežama Dinama mnoge je vratio u slavne dane. Zvonimir Boban, u punoj opremi, ravnopravno je sudjelovao u vježbama s kadetima. Iz kluba su trenutak saželi riječima: "Ni funkcija ni godine ne gase onu prvu i pravu ljubav. Predsjednik Uprave Zvonimir Boban priključio se današnjem treningu naših kadeta."

Reakcije navijača bile su ispunjene emocijama. Komentari su preplavljeni pohvalama za potez koji mnogi vide kao stvaranje obiteljske atmosfere. "Nadam se da klinci znaju koju čast imaju", napisao je jedan pratitelj, dok su drugi isticali njegov status ikone: "Čovjek legenda" i "Predsjednik, kapetan, desetka". Gesta je protumačena kao jasan znak povratka duha zajedništva.

Ovaj potez dolazi u dinamičnom razdoblju za klub i samog Bobana, koji se vratio u Maksimir nakon gotovo 34 godine. Službeno je 1. lipnja preuzeo dužnost predsjednika Uprave s naglaskom na sportska pitanja. Njegov izlazak na teren nije samo simbolika već i poruka o smjeru kluba – spoju slavne prošlosti, koju on utjelovljuje, i budućnosti koja leži u mladim talentima.

Bobanov angažman dobiva na težini u svjetlu nadolazećih promjena. Kandidirao se za predsjednika kluba na izborima 13. rujna, a Velimir Zajec se povlači. Prema novom Statutu, predsjednik će imati znatno veće ovlasti. Time Boban preuzima apsolutnu kontrolu i odgovornost, a trening s kadetima pokazuje da je spreman voditi klub na svim razinama, od ureda do travnjaka.