Ništa od važnog posla za Dinamo: Sve je već bilo dogovoreno, ali stvar je propala

Priča koja se pretvorila u pravu ljetnu transfernu sapunicu dobila je novi, neočekivani zaplet. Nakon što je sve bilo dogovoreno i nakon što je već otputovao u Sjedinjene Američke Države, kolumbijski napadač Juan Cordoba (22) ipak neće nastaviti karijeru u redovima Houston Dynama. Posao koji je uključivao posudbu s opcijom otkupa propao je u posljednji čas, a kako je prijelazni rok u MLS-u završen, Kolumbijac je primoran na povratak u Zagreb. Iako se očekivala samo službena potvrda, transfer je otkazan, a kao glavni razlog ponovno se spominju problemi s ozljedom koljena koji su mu već jednom uništili gotov posao.

Ovo je već drugi put ovog ljeta da Cordobi transfer propada iz identičnog razloga. Sličan scenarij odvio se i ranije kada je praktički sve dogovorio sa španjolskim drugoligašem Sporting Gijonom. Otputovao je u Španjolsku i uspješno odradio inicijalne liječničke preglede, no klub je na kraju odustao. Španjolski mediji tada su izvijestili da, iako su pregledi potvrdili da je igrač sposoban trenirati, pokazalo se da ga je ozljeda koljena tijekom prošle sezone sprječavala da igra punim intenzitetom. Budući da ozljeda još uvijek nije u potpunosti sanirana, u sportskom sektoru Sportinga pojavile su se sumnje oko njegove dugoročne spremnosti, što je dovelo do prekida dogovora.

Uprava Dinama bila je odlučna u namjeri da pronađe rješenje za Cordobu, prvenstveno zbog njegove visoke plaće koja nije bila u skladu s doprinosom na terenu. Cilj je bio rasteretiti klupski proračun, a Kolumbijac, doveden prošlog ljeta iz Deportivo Calija za 2,1 milijun eura, nije opravdao velika očekivanja. U svojoj jedinoj sezoni u plavom dresu upisao je skroman učinak od dva pogotka i tri asistencije u 17 nastupa, skupivši tek 754 minute na terenu. Već na početku ljetnih priprema postalo je jasno da stručni stožer na njega ne računa, što je potvrdio i izostanak s popisa za utakmice.

Ironično, situacija je bila potpuno drugačija prije samo nekoliko mjeseci kada je na Maksimir stigla ponuda jednog MLS kluba od čak 2,5 milijuna eura. Klub bi tada ostvario i profit, no tadašnji stožer na čelu sa Sergejom Jakirovićem stopirao je transfer, smatrajući da im je Kolumbijac potreban. U međuvremenu, Cordoba je pao u drugi plan, a nakon Jakirovića nije se uspio nametnuti ni Nenadu Bjelici, koji ga je nakratko i suspendirao zbog kašnjenja na trening, ali ni Fabiju Cannavaru i Sandru Perkoviću.

Juan Cordoba se trenutno još nije vratio u Zagreb niti trenira s momčadi, a u klubu se očekuje da će se uskoro poduzeti daljnji koraci kako bi se utvrdilo pravo stanje njegove ozljede. Tada će biti poznato je li potreban operativni zahvat ili će se napadač uskoro moći priključiti treninzima. S obzirom na trenutnu situaciju, najvjerojatnije je da će Kolumbijac s ugovorom do 2028. godine ostati u Dinamu do zimskog prijelaznog roka. Unatoč problemima, interes za njega i dalje postoji, no njegova sudbina na Maksimiru ostaje velika nepoznanica.