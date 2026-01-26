Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRVAK FORMULE 1

Stigli rijetki detalji iz strogo čuvane privatnosti o Michaelu Schumacheru

Michael Schumacher na svoj 45. ro?endan bori se za život
Foto: JENS BUTTNER/DPA
1/2
VL
Autor
Hina
26.01.2026.
u 18:48

Nažalost, Schumacher je pri padu zadobio oštećenje mozga, a njegovo zdravstveno stanje je strogo čuvana tajna, poznata samo užoj obitelji i nekolicini pouzdanih prijatelja.

Legenda Formule 1 Nijemac Michael Schumacher (57), koji je ozlijeđen u skijaškoj nesreći prije 13 godina, više nije prikovan za krevet, objavio je Daily Mail.

Schumacher je koncem prosinca 2013. doživio tešku nesreću tijekom rekreativnog skijanja u francuskom skijalištu Meribel. U jednom je trenutku izgubio kontrolu i glavom udario o kamen. Liječničke službe reagirale su odmah, helikopterom je prebačen u bolnicu u Grenobleu, gdje je podvrgnut hitnim operacijama i stavljen u induciranu komu.

Nažalost, Schumacher je pri padu zadobio oštećenje mozga, a njegovo zdravstveno stanje je strogo čuvana tajna, poznata samo užoj obitelji i nekolicini pouzdanih prijatelja.

Daily Mail je objavio kako sedmerostruki svjetski prvak u formuli 1, sada sjedi u invalidskim kolicima i može se voziti po svom imanju na Mallorci i rezidenciji Gland, na obali Ženevskog jezera.

O njemu se brine supruga Corinna, s kojom je u braku 30 godina, zajedno s timom medicinskih sestara i terapeuta koji ga 24 sata dnevno nadziru.

Pokušaji nekih bivših članova osoblja da prodaju njegove slike u teškom stanju rezultirali su njihovim osuđujućim presudama prošle godine.
Ključne riječi
nesreća Michael Schumacher

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Grenoble: Supruga i otac Michaela Schumachera na ro?endan mu dolaze u bolnicu
BIVŠI PRIJATELJ:

Obitelj Michaela Schumachera laže, trebaju samo reći istinu. Mislim da ga više nikad neću vidjeti

„Kada razmišljam o Mihaelu, nažalost nemam više nikakvu nadu da ću ga ponovo vidjeti. Nikakve pozitivne vijesti nisam dobio već deset godina“, rekao je Weber. Istaknuo je da žali što ga nije posjetio odmah nakon nesreće i da se dugo osjećao krivim zbog toga: „Trebao sam otići odmah u bolnicu, oplakivao sam ga kao pas. To me jako pogodilo, ali na kraju sam morao to pustiti i oprostiti se od Michaela.“

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!