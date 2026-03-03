Naši Portali
VELIKI JUBILEJ

Lewis Hamilton ulazi u svoju 20. sezonu u Formuli 1: 'Moj san su nazivali smiješnim'

03.03.2026.
u 21:40

Sedmerostruki svjetski prvak u formuli 1 Britanac Lewis Hamilton (41) nalazi se ispred svoje 20. sezone u formuli 1

"Teško je čak i shvatiti stvarnost te brojke. Počelo je sa snom. Snom koji su neki nazivali smiješnim i rekli da nikada neće ništa značiti. Uvijek će biti ljudi koji sumnjaju u vas, ljudi koji vas pokušavaju blokirati, ali nikada ne možete prestati boriti se," napisao je Hamilton u objavi na Instagramu.

Hamilton je debitirao u F1 u Melbourneu 2007. za upravljačem McLarena osvojivši treće mjesto. Do sada je upisao 380 nastupa upisavši 105 pobjeda, dok se 202 puta uspinjao na jednu od stepenica podija. Samo Španjolac Fernando Alonso ima više nastupa, 425 puta se pojavio na startu.

Hamilton je sedam puta bio svjetski prvak (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), baš kao i legendarni Nijemac Michael Schumacher.

"Bilo je to 20 godina ispunjenih nevjerojatnim usponima i brutalnim padovima, s više pogrešaka nego što mogu izbrojati. Ali te pogreške učinile su putovanje još slađim. Držite moć svoje sudbine. Sve što vam je potrebno za uspjeh je u vama. Zauvijek sam zahvalan na lekcijama, tihim trenucima, kaosu i mnogim ljudima koji su mi pomogli da slijedim i ostvarim svoje snove," dodao je.

Prva utrka nove sezone je VN Australije, 8. ožujka u Melbourneu.
