Bomba iz Bijele kuće, Trumpov tajni poziv Kurdima mogao bi biti prekretnica, a sve će voditi CIA?

Američki predsjednik Donald Trump intenzivno se uključio u diplomatske i potencijalno vojne kontakte s kurdskim čelnicima usred eskalacije sukoba, što izaziva zabrinutost da bi takvi potezi mogli potaknuti unutarnji građanski rat u Islamskoj Republici. Prema izvješćima američkih i britanskih medija, Trump je u nedjelju telefonski razgovarao s ključnim kurdskim liderima u iračkom Kurdistanu – Masoudom Barzanijem iz Demokratske stranke Kurdistana (KDP) i Bafelom Talabanijem iz Patriotske unije Kurdistana (PUK). Razgovori su se vodili dan nakon početka masovne američko-izraelske bombarderske kampanje protiv iranskih ciljeva. Cilj je bio razmotriti daljnje korake u ratu te moguću ulogu kurdskih snaga, koje kontroliraju strateške dijelove granice s Iranom i imaju bliske veze s kurdskim oporbenim grupama unutar same Irana, piše Telegraph. Bijela kuća i američki dužnosnici potvrdili su da je Trump otvoren za pružanje vojne podrške oružanim grupama unutar Irana koje su spremne boriti se protiv teheranskog režima. Posebno se spominju iranske kurdske oporbene organizacije, poput Demokratske stranke iranskog Kurdistana (PDKI) i sličnih frakcija koje već dugo djeluju iz iračkog teritorija.

CIA navodno radi na planovima za naoružavanje tih snaga kako bi se izazvala narodna pobuna ili barem ozbiljni unutarnji nemiri koji bi oslabili režim. Strah od građanskog rata proizlazi iz činjenice da bi aktivno naoružavanje etničkih manjina – Kurda, ali potencijalno i drugih grupa poput Baludža ili Arapa u Ahwazu moglo dovesti do fragmentacije Irana. Režim u Teheranu već se suočava s golemim pritiskom zbog uzastopnih zračnih udara koji su oslabili njegove vojne kapacitete i saveznike poput Hezbollaha i drugih milicija Osovine otpora. Ako bi se unutarnji sukobi rasplamsali, Iran bi se mogao naći u kaosu sličnom onome koji je uslijedio nakon pada režima u Iraku ili Libiji.

Iranske vlasti već su odgovorile napadima na kurdske oporbene položaje u Iraku, što se tumači kao upozorenje Washingtonu i Erbilu. U međuvremenu Trump je u utorak razgovarao i s Mustafom Hijrijem, predsjednikom PDKI-ja.

Analitičari upozoravaju da bi takva strategija, iako privlačno zvuči kao način da se izbjegne slanje američkih kopnenih trupa, mogla imati dugoročne katastrofalne posljedice. Povijest pokazuje da podrška etničkim pobunama često dovodi do dugotrajnih sukoba i nestabilnosti, a ne do brzog pada režima.