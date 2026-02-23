Dobio otkaz kao svjetski prvak, sada se vraća u kultnu momčad Formule 1

Tim Williamsa objavio je da će se svjetski prvak Formule 1 iz 1996. godine, Damon Hill, vratiti u redove momčadi kao ambasador britanske ekipe. Hill se natjecao za Williams četiri sezone, od 1993. do 1996. godine, ostvarivši 21 pobjedu, 20 pole positiona i osvojivši jedan svjetski naslov. U tom razdoblju Hill je dva puta proglašen britanskom sportskom osobom godine.

- Williams je zaista posebno mjesto za mene, ondje su se dogodili neki od ključnih trenutaka moje karijere. Osjećam se sretnim što sam bio dio ovog sporta i postigao ono što jesam. Povratak u ulozi ambasadora velika je privilegija. Ovo je prilika da proslavim povijest momčadi i pomognem u očuvanju njezina nasljeđa i budućnosti – rekao je

Rođen 1960., Damon je bio sin Grahama Hilla, karizmatične ikone i dvostrukog svjetskog prvaka šezdesetih. Odrastao je u domu kroz koji su prolazile legende poput Jima Clarka i Jackieja Stewarta, no mladića svijet utrka nije previše zanimao; njegova prva ljubav bili su motocikli. Idiličan život prekinut je u studenom 1975. godine. U zrakoplovnoj nesreći poginuo je Graham Hill, a petnaestogodišnji Damon ostao je bez oca. Tragedija je bila potpuna kada se otkrilo da su zbog nevažećih polica osiguranja i tužbi protiv očeve imovine, obiteljski računi ispražnjeni. Preko noći, obitelj Hill je od glamura i sigurnosti bačena u financijsku neizvjesnost.

Kako bi pomogao financirati svoje školovanje, Damon je radio kao građevinski radnik i moto kurir, dostavljajući pošiljke po Londonu. Njegov ulazak u svijet utrka bio je kasniji od većine njegovih vršnjaka. Počeo je s motociklima, sam ih pripremajući za utrke i spavajući u šatoru pokraj staze. Tek s 25 godina, nakon majčinog nagovora, prelazi na četiri kotača i ulazi u Formulu Ford. Njegov uspon kroz niže kategorije, poput Formule 3 i Formule 3000, bio je mukotrpan i bez dominantnih rezultata koji bi najavljivali budućeg prvaka. Nije osvajao naslove, ali njegova radna etika, upornost i analitički pristup nisu prošli nezapaženo. Upravo su te kvalitete privukle pažnju momčadi Williams, koja ga 1991. godine angažira kao test vozača.

Njegov debi u Formuli 1 stigao je 1992. godine s posrnulom momčadi Brabham, no to je iskustvo bilo katastrofalno. U nekonkurentnom bolidu uspio se kvalificirati na samo dvije od osam utrka prije nego što se momčad ugasila. Ipak, Hill je strpljivo nastavio raditi u sjeni kao test vozač za Williams, odradivši tisuće kilometara u razvoju bolida koji je Nigelu Mansellu donio naslov prvaka te sezone. Njegova prilika iz snova stigla je neočekivano. Kada je Mansell nakon osvajanja titule napustio Formulu 1, a Riccardo Patrese otišao iz momčadi, Williams je upražnjeno mjesto ponudio svom samozatajnom test vozaču. S 33 godine i sa samo dva starta u karijeri, Damon Hill postao je vozač vrhunske momčadi uz trostrukog prvaka Alaina Prosta. U svojoj prvoj punoj sezoni 1993. godine, Hill je nadmašio sva očekivanja. Ostvario je tri pobjede, brojna postolja i završio kao treći u ukupnom poretku.

Nakon Prostovog umirovljenja na kraju sezone, u Williams je stigao legendarni Ayrton Senna. Sezona 1994. trebala je biti spektakl, no pretvorila se u najcrnju godinu moderne Formule 1. Nakon Sennine tragične pogibije na Imoli, teret vođenja shrvane momčadi pao je na Hillova leđa. Reagirao je briljantno, postavši neočekivani lider koji je momčadi vratio moral i borbeni duh. Ostatak sezone pretvorio se u epsku bitku s mladim i agresivnim Michaelom Schumacherom u Benettonu. Prvenstvo je odlučeno u posljednjoj utrci u Adelaideu, u jednom od najkontroverznijih trenutaka u povijesti sporta. U pokušaju pretjecanja, Hill je krenuo s unutarnje strane, no Schumacher je naglo skrenuo i došlo je do sudara koji je obojicu izbacio iz utrke. Budući da je Schumacher imao bod prednosti, postao je prvak, a Hillu je titula izmaknula za dlaku. Mnogi su optužili Nijemca da je namjerno izazvao sudar, no Williams, još uvijek u žalosti zbog Senne, nije ulagao prosvjed. Godinu kasnije, Schumacher je ponovno bio prvak, a Hill je, unatoč pobjedama, ponovno završio kao viceprvak.

Sezona 1996. bila je godina iskupljenja. S dominantnim bolidom Williams FW18, Hill je napokon imao sve karte u svojim rukama. Pobijedio je u osam od šesnaest utrka i na Velikoj nagradi Japana u Suzuki osigurao naslov svjetskog prvaka. Postali su prvi otac i sin koji su obojica osvojili prvenstvo Formule 1, a Damon je Britaniji donio prvu titulu nakon Nigel Mansella. No, umjesto slavlja, uslijedio je šok. Još tijekom sezone, Frank Williams obavijestio ga je da njegove usluge za 1997. više nisu potrebne, jer je već potpisao ugovor s Heinz-Haraldom Frentzenom. Svjetski prvak dobio je otkaz. Odluka je bila neshvatljiva, no Hill je dostojanstveno podnio udarac, zadržavši smirenost i profesionalizam. Njegova supruga Georgie bila je manje suzdržana, izjavivši:

- Damon je dokazao da u svom malom prstu ima više integriteta i dostojanstva nego što većina ljudi ima u cijelom tijelu.

Bez dostupnog mjesta u vrhunskim momčadima, Hill je 1997. godinu proveo u slabo financiranom Arrowsu. Iako je to bila mučna sezona, zamalo je stvorio jedno od najvećih čuda u povijesti sporta kada je na Velikoj nagradi Mađarske vodio do posljednjeg kruga, prije nego što mu je mehanički kvar oteo pobjedu. Sljedeće godine prešao je u Jordan i na kaotičnoj Velikoj nagradi Belgije donio irskoj momčadi prvu pobjedu u povijesti, predvodeći momčadskog kolegu Ralfa Schumachera. No, njegova motivacija je postupno jenjavala. Na kraju sezone 1999., nakon što je usred svoje posljednje utrke parkirao bolid u boks, Damon Hill je tiho objesio kacigu o klin. S 22 pobjede, uvrstio se među najuspješnije vozače u povijesti, časno noseći prezime koje je njegov otac proslavio. Nakon karijere, posvetio se poslovnim pothvatima, a naslijedio je i Sir Jackieja Stewarta na mjestu predsjednika Kluba britanskih trkaćih vozača, gdje je odigrao ključnu ulogu u osiguravanju budućnosti Velike nagrade Velike Britanije. Od 2012. godine cijenjeni je stručni analitičar za Sky Sports F1.

Ipak, priča o Damonu Hillu ne završava s peharima i statistikama. U svojoj autobiografiji "Watching the Wheels" iz 2016. godine, 20 godina nakon osvajanja titule, hrabro je progovorio o temi koja je dugo bila tabu u svijetu vrhunskog sporta. Priznao je da se godinama nakon vrhunca karijere borio s teškom depresijom, čije je korijene pronašao u traumi iz djetinjstva i iznenadnom gubitku oca. Shvatio je da osvajanje prvenstva nije bilo sretan završetak, već ispunjenje misije "popravljanja štete nanesene obitelji Hill 1975. godine". Kada je ta misija bila gotova, ostala je praznina koju je trebalo ispuniti novim smislom.

- Tijekom karijere uvijek sam bio zbunjen jesam li autentični trkač ili netko tko ima zadatak koji mora obaviti prije nego što postane ono što uistinu jest - napisao je.

Taj novi smisao pronašao je u obitelji, ali i u sebi, odlučivši nastaviti obrazovanje prekinuto prije gotovo 40 godina. Upisao je englesku književnost na Otvorenom sveučilištu i diplomirao s najvišim ocjenama.