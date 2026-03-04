Naši Portali
OPASAN PAD

VIDEO Pogledajte dramu oko Ivana Perišića: Vatreni se odmah uhvatio za glavu

UEFA Champions League - PSV Eindhoven v Bayern Munich
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
04.03.2026.
u 08:46

Na teren je odmah utrčala liječnička služba, a cijelu situaciju došao je pogledati i bivši hajdukovac, trenutni veznjak NEC-a Darko Nejašmić. Na svu sreću, nije došlo do teže ozljede Perišića koji se nakon nekoliko minuta vratio u igru

U polufinalu nizozemskog Kupa NEC je s 3:2 svladao PSV našeg Ivana Perišića te izborio plasman u finale, gdje čeka boljeg iz dvoboja AZ Alkmaara i Telstara. Odmah na početku utakmice hrvatski reprezentativac Ivan Perišić doživio je neugodan pad nakon što mu je poslije skoka u leđa neoprezno ušao domaći branič Eli Dasa, ali glavni sudac Serdar Gozubuyuk se nije oglasio.

Na teren je odmah utrčala liječnička služba, a cijelu situaciju došao je pogledati i bivši hajdukovac, trenutni veznjak NEC-a Darko Nejašmić. Na svu sreću, nije došlo do teže ozljede Perišića koji se nakon nekoliko minuta vratio u igru. 

Sve je srećom prošlo bez ozbiljnijih posljedica pa je hrvatsko krilo nastavilo igru pe težih posljedica. Video neugodnog pada možete pogledati OVDJE

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni PSV Ivan Perišić

