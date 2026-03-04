VIDEO Pogledajte dramu oko Ivana Perišića: Vatreni se odmah uhvatio za glavu

U polufinalu nizozemskog Kupa NEC je s 3:2 svladao PSV našeg Ivana Perišića te izborio plasman u finale, gdje čeka boljeg iz dvoboja AZ Alkmaara i Telstara. Odmah na početku utakmice hrvatski reprezentativac Ivan Perišić doživio je neugodan pad nakon što mu je poslije skoka u leđa neoprezno ušao domaći branič Eli Dasa, ali glavni sudac Serdar Gozubuyuk se nije oglasio.

Na teren je odmah utrčala liječnička služba, a cijelu situaciju došao je pogledati i bivši hajdukovac, trenutni veznjak NEC-a Darko Nejašmić. Na svu sreću, nije došlo do teže ozljede Perišića koji se nakon nekoliko minuta vratio u igru.

Sve je srećom prošlo bez ozbiljnijih posljedica pa je hrvatsko krilo nastavilo igru pe težih posljedica. Video neugodnog pada možete pogledati OVDJE.