Pukla romansa svjetskog prvaka Formule 1 i zanosne ljepotice: Bili su najpoznatiji par u F1

Najpoznatiji par iz svijeta Formule 1 više nije zajedno. Aktualni prvak Formule 1 Lando Norris više nije u vezi s portugalskom manekenkom i glumicom Margaridom Corceiro. Vijest je najviše potaknuta kratkim, ali znakovitim trenutkom iz jednog TikTok videa u kojem je Norris, u opuštenom razgovoru s kolegom iz Formule 1, vozačem Williamsa Carlosom Sainzom, napomenuo da je “slobodan čovjek”.

Norris i Corceiro su u vezi od 2023. godine. Njihova je veza u početku bila diskretna, ali s vremenom je postala vidljivija, osobito kada se Magui počela pojavljivati na utrkama diljem svijeta, od Monaka do Abu Dhabija. Par je navodno prekinuo tijekom 2024., u razdoblju kada je Norris bio pod velikim profesionalnim pritiskom, boreći se za vrh poretka. Ipak, početkom 2025. obnovili su odnos, tvrdeći da su uspjeli premostiti razlike.

U svijetu Formule 1, gdje sezona traje gotovo cijelu godinu i uključuje putovanja na nekoliko kontinenata, privatni odnosi često su na kušnji. Vozači provode mjesece izvan kuće, a medijska pažnja je neprestana, osobito za one koji se bore za naslov prvaka. Norris je posljednjih sezona izrastao u jedno od zaštitnih lica sporta, kako zbog rezultata, tako i zbog svoje otvorene i duhovite osobnosti na društvenim mrežama.

Margarida, poznata pod nadimkom Magui, već je godinama istaknuto lice portugalske modne i influencerske scene. S više od 2,5 milijuna pratitelja na Instagramu, surađivala je s brojnim modnim brendovima i pojavljivala se u televizijskim projektima. Njezina popularnost nije započela s Norrisom, imala je snažnu bazu obožavatelja i prije nego što je njihova veza postala javna.

Prije romanse s britanskim vozačem, Magui je bila u dugogodišnjoj vezi s portugalskim nogometnim reprezentativcem Joãom Félixom, sadašnjim igračem Al-Nassra te nekadašnjom zvijezdom Barcelone, Atletico Madrida, Chelseaja, Milana i Benfice. Njihova veza trajala je od 2019. do 2023. godine. Tijekom 2022. pojavile su se glasine o navodnoj prevari s portugalskim braničem Pedrom Porrom, koji danas nastupa za Tottenham. Iako nikada nisu službeno potvrđene, te su priče tada izazvale znatnu medijsku pažnju.

Prema izvorima bliskim paru, problemi nisu nastali preko noći. Jedan insajder izjavio je za The Sun da su se Norris i Corceiro postupno udaljili nakon njegovog osvajanja naslova svjetskog F1 prvaka u završnici sezone. Kako tvrdi, ambicije, obveze i različiti životni ritmovi uzeli su danak.

Posebno se isticao jedan trenutak tijekom testiranja u Bahreinu prije početka nove sezone. Norris je ondje organizirao privatnu zabavu za dugogodišnje suradnike i prijatelje, ljude za koje smatra da su ključni u njegovom usponu do naslova. Na zajedničkoj fotografiji s događaja našli su se gotovo svi iz njegova užeg kruga. Jedina osoba koja je primjetno nedostajala bila je Magui. Upravo je ta odsutnost potaknula glasine da u njihovoj vezi više nije sve kao prije, a Norrisova izjava na TikToku ih je dodatno razvila. Iako ni Norris ni Corceiro zasad nisu dali nekakvu opširnu službenu izjavu o prekidu, čini se da je njihova priča, barem zasad, završena.