Kladionice odlučile: Prvi favorit za naslov svjetskog F1 prvaka mogao bi vas iznenaditi

Nova, nadolazeća sezona Formule 1 za 2026. godinu prije svega predstavlja velike promjene. Dogodila se najveća dosadašnja promjena pravila u kontekstu bolida otkako je 'oktanskog cirkusa'.

Prvo i osnovno, promijenile su se dimenzije bolida, koji su sada biti kraći, uži i lakši. Uz to, uvedena je i aktivna aerodinamika, što znači da se prednja i stražnja krila mogu mijenjati 'u hodu' za različite uvjete.

Jedna od najvećih promjena je ta što je dugogodišnji sustav za pretjecanje, popularni DRS, odnosno sustav otvaranja stražnjeg krila, ukinut. Umjesto DRS-a u igru ulazi takozvani mod za pretjecanje koji će biti strateški korišten. Nadalje, pritisak zraka (downforce) se smanjuje za otprilike 30 posto, a otpor zraka (drag) se smanjuje za oko 55 posto, sve kako bi bolidi lakše mogli pratiti jedni druge.

Najveća promjena se, pak, očituje u sustavu baterije. Bolidi će sada biti 50-50 u usporedbi pogona na gorivo i na električnu energiju, a menadžment baterije postaje ključan. To je prouzročilo dosta kritika i među F1 navijačima, ali i među samim vozačima, budući da više nije poanta u tome tko će najbrže voziti, već tko će najpametnije štedjeti bateriju i upotrebljavati ju na najefektivniji način.

Puno je još sitnih promjena u regulacijama, no ovo su neke od najosnovnijih i najvažnijih, a sve te promjene će uvelike utjecati i na odnos snaga bolida, samim time i na šanse vozača za osvajanje naslova prvaka.

S obzirom na rezultate u proteklim sezonama, mnoge bi mogla iznenaditi činjenica da je prema kladionicama prvi favorit za naslov svjetskog prvaka Britanac George Russell iz Mercedesa (koeficijent 3.00). Iako je u protekle četiri sezone (od posljednje velike promjene pravila) Mercedes rijetko kada bio u vrhu poretka, testiranja za novu sezonu pokazuju da je momčad koju vodi Toto Wolff zasad pokazala najbolju prilagodbu novom setu pravila.

Uz tu krucijalnu činjenicu oko kvalitete bolida, Russell je vozač koji je iskusniji od svojeg kolege, mladog Andree Kimija Antonellija te sposobniji doprinositi kontinuiranim kvalitetnim rezultatima. Russell ima iznimno kvalitetnu kombinaciju brzine u kvalifikacija i pametnog dugoročnog doziranja u utrkama.

Iako se Ferrari na testiranjima pokazao kao drugi najbrži bolid, mjesto drugog favorita po kladionicama zauzima četverostruki svjetski prvak Max Verstappen (koeficijent 4.00). Trenutačno se prema testiranjima iz Bahreina doima da će Red Bull biti tek četvrti najbrži bolid, no Verstappen je prošle sezone dokazao da je jedan od rijetkih vozača koji može 'prebaciti' objektivnu jačinu vlastitog bolida te se zbog toga nalazi na drugom mjestu.

Na trećem i četvrtom mjestu su vozači Ferrarija, prvo Charles Leclerc (koeficijent 6.00) pa potom Lewis Hamilton (koeficijent 7.00). Iako Hamilton ima nemjerljivo bogatiju karijeru, Leclerc je bolje upoznat s funkcioniranjem Ferrarija, u kojem je prošle sezone i uvjerljivo nadjačao svojeg znatno popularnijeg momčadskog kolegu.

Možda i najveće iznenađenje prema šansama kladionica su pozicioniranja vozača McLarena, konstruktorskog prvaka iz proteklih dvaju sezona. Branitelj naslova svjetskog prvaka Lando Norris se nalazi na petom mjestu (koeficijent 9.00), a njegov momčadski kolega Oscar Piastri na sedmom mjestu (koeficijent 12.00). McLaren je na testiranjima pokazao vrlo dobru brzinu i bio pri vrhu, no Mercedes i Ferrari su ipak pokazali za razinu bolju brzinu. Između njih se ugurao ranije spomenuti Andrea Kimi Antonelli (koeficijent 10.00).

Prva utrka sezone je na rasporedu 8. ožujka, a riječ je o utrci za Veliku nagradu Australije na kultnoj Albertpark stazi. Sezona ukupno ima 24 utrke, a bit će zaključena 6. prosinca utrkom za Veliku nagradu Abu Dhabija.