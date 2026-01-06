Globalna ikona je htjela na bolidu broj 69, ali ga je djevojka svaki put na spomen tog broja čudno gledala

Formula 1 nije samo sport brzine i tehnologije, već i platno na kojem se odigrava žestoka bitka za vizualni identitet. Od skromnih početaka s nacionalnim bojama do ere duhanskih i tehnoloških divova, izgled bolida priča fascinantnu priču o evoluciji najbržeg cirkusa na svijetu.

U samim počecima Formule 1, u eri kada je grmljavina motora bila sirova, a opasnost visjela u zraku na svakom zavoju, bolidi su na stazi predstavljali nešto više od pukog stroja, bili su ambasadori svojih nacija. Talijanski automobili, poput Alfa Romea i kasnije Ferrarija, ponosno su nosili strastvenu "rosso corsa" crvenu boju. Francuski timovi, kao što su Bugatti ili Matra, jurili su stazama u elegantnoj "bleu de France" plavoj, dok su njemački konstruktori poput Mercedesa i Auto Uniona bili prepoznatljivi po bijeloj, a kasnije i srebrnoj boji koja im je priskrbila nadimak "Srebrne strijele". Britanci su, budući da su crvena, bijela i plava već bile zauzete, usvojili jedinstvenu tamnozelenu, danas poznatu kao "British racing green", boju koja je postala sinonim za marke poput Lotusa, Coopera i BRM-a.

Sve se to promijenilo 1968. godine, sezoni koja će zauvijek preoblikovati vizualni identitet Formule 1. Suočeni s rastućim troškovima i povlačenjem velikih sponzora iz naftne industrije poput BP-a i Shella, čelnici sporta donijeli su revolucionarnu odluku, dopustili su timovima neograničeno sponzorstvo. Ta je promjena otvorila vrata komercijalizaciji koja je iz temelja promijenila izgled bolida. Prvi koji je iskoristio tu priliku bio je privatni tim Team Gunston, čiji je Brabham na Velikoj nagradi Južne Afrike osvanuo u narančastim, smeđim i zlatnim bojama istoimenog proizvođača cigareta. Ipak, pravi potres dogodio se nekoliko utrka kasnije, na Velikoj nagradi Španjolske, kada je legendarni Team Lotus, jedna od najvažnijih momčadi u povijesti, svoj prepoznatljivi britanski zeleni bolid zamijenio crveno-zlatno-bijelom kombinacijom duhanskog brenda Gold Leaf.

Ulazak duhanske industrije u Formulu 1 pokrenuo je pravu eksploziju kreativnosti i stvorio neke od najprepoznatljivijih i najomiljenijih vizualnih identiteta u povijesti motosporta. Te su kombinacije boja postale toliko legendarne da su nadrasle same proizvode koje su reklamirale, postavši dio kulturne baštine sporta. Crno-zlatni bolidi Lotusa, sponzorirani od strane marke John Player Special, postali su simbol elegancije i brzine sedamdesetih i osamdesetih, a vozile su ih legende poput Emersona Fittipaldija, Marija Andrettija i Ayrtona Senne. Jednako ikonična bila je crveno-bijela kombinacija McLarena s logotipom Marlboro, koja je dominirala stazama gotovo četvrt stoljeća i u kojoj su svoje najveće uspjehe ostvarili Niki Lauda, Alain Prost i Senna. Momčad Jordan, s druge strane, postala je poznata po svojoj živopisnoj žutoj boji zahvaljujući sponzorstvu Benson & Hedgesa, dok su plavo-žuti bolidi Camel Lotusa i Williamsa također ostavili neizbrisiv trag.

Kako su se zakoni o zabrani reklamiranja duhana širili svijetom, timovi su se našli pred novim izazovom, kako zadržati unosne sponzorske ugovore, a istovremeno poštovati sve strože propise. Ta je nužda izrodila nevjerojatnu domišljatost, pretvarajući zakonska ograničenja u poligon za marketinšku kreativnost. Ferrari je, primjerice, godinama na mjestu logotipa Marlboro koristio suptilni, ali svima prepoznatljivi crveno-bijeli barkod, navodno subliminalno podsjećajući gledatelje na svog glavnog sponzora. No, nitko nije bio toliko maštovit kao irska momčad Jordan. Umjesto jednostavnog prekrivanja logotipa, oni su stvorili čitave tematske koncepte. Njihov žuti bolid iz 1997. godine postao je poznat po zmiji iscrtanoj na nosu, a natpis "Benson & Hedges" zamijenjen je duhovitom frazom "Bitten & Hisses". Sljedećih godina uslijedili su jednako kreativni motivi stršljena ("Buzzing Hornets") i morskog psa ("Bitten Heroes"). Te su kampanje bile toliko uspješne da su postale popularnije od samih originalnih logotipa

Nerijetko su upravo te legendarne boje bile kulisa za neke od najvažnijih trenutaka u karijerama najvećih vozača. Malo tko se danas sjeća da je Michael Schumacher svoj debi u Formuli 1 imao u zapanjujuće lijepom, svježem zeleno-plavom bolidu Jordana 191 sa sponzorstvom 7Up-a, dizajnu koji se i danas smatra jednim od najljepših svih vremena. Ayrton Senna postao je globalna ikona jureći prvo u elegantnom crno-zlatnom Lotusu, a zatim u dominantnom crveno-bijelom McLarenu. Fernando Alonso je svoju dvostruku krunu s Renaultom osvojio u prepoznatljivom svjetloplavo-žutom bolidu sponzora Mild Seven, kombinaciji koja je utjelovila njegovu dominaciju sredinom dvijetisućitih. Lewis Hamilton je svoj prvi, dramatični naslov prvaka 2008. godine osvojio u futurističkom, kromirano-srebrnom McLarenu MP4-23 s crvenim akcentima Vodafonea.

S postupnim nestankom duhanskih kompanija s bolida, na njihovo su mjesto stupili novi moćni igrači koji su oblikovali vizualni identitet sporta u 21. stoljeću. Ergelu sponzora predvodili su proizvođači energetskih pića, s Red Bullom kao najistaknutijim primjerom, čija je tamnoplava boja s crvenim bikom postala sinonim za uspjeh i dominaciju. Paralelno s njima, stizali su i tehnološki divovi, pretvarajući Formulu 1 u izlog najnovijih inovacija. Danas bolidima dominiraju logotipi tvrtki poput Oraclea, HP-a, Googlea i Amazona. No, možda najljepša priča o vizualnom identitetu iz ove ere pripada momčadi Brawn GP. U sezoni 2009., nakon što su u posljednji tren spašeni iz pepela Honde, pojavili su se na stazi s gotovo potpuno bijelim bolidom, ukrašenim tek upadljivim fluorescentno žutim detaljima, bez ijednog velikog sponzora. Taj jednostavan, gotovo asketski dizajn, postao je simbol nevjerojatne priče o Davidu protiv Golijata, kada je Jenson Button u tom bolidu osvojio naslov prvaka.

U posljednjih nekoliko godina svjedočimo novom trendu, renesansi posebnih, jednokratnih dizajna bolida. Ono što je nekoć bila rijetkost, danas je postalo uobičajen način na koji timovi obilježavaju posebne prigode, slave partnerstva ili jednostavno oduševljavaju navijače. Trend je eksplodirao 2021. godine kada je McLaren na Velikoj nagradi Monaka nastupio u legendarnim svijetloplavim i narančastim bojama sponzora Gulf, izazvavši opće oduševljenje publike. Ubrzo su i drugi timovi slijedili njihov primjer. Red Bull je na utrci u Turskoj odao počast Hondi s pretežno bijelim bolidom, inspiriranim njihovim pobjedničkim bolidom iz 1965. godine. Ferrari redovito priprema posebne dizajne za svoju domaću utrku u Monzi, dok su utrke u Americi, poput Las Vegasa, postale pravi poligon za kreativne i blještave vizualne identitete.

Zanimljiva je i priča o brojevima na bolidima. Pravilo je da svjetski prvak u idućoj sezoni na bolidu ima broj jedan. Tako će Max Verstappen morati mijenjati broj za novu sezonu. Htio je na bolidu imati broj 69.

- Svaki put kada sam spomenuo broj 69, djevojka me čudno gledala - našalio se Max nakon što je objavio da će uzeti broj tri.

Verstappen je prethodno na svom bolidu imao broj 33 ali je sada otkrio da mu je 3, u stvari, sretan broj. Jedini problem može predstavljati činjenica da njegova majka i sestra imaju istetoviran broj 33!

Prije 2014. godine, brojevi su dodjeljivani vozačima na osnovu poretka timova iz prethodne sezone, izbjegavajući broj 13 zbog sujevjerja. Danas, međutim, vozači imaju slobodu izabrati svoj jedinstveni broj. Postoje dva izuzetka: broj 1 je rezerviran za aktualnog svjetskog prvaka, dok je broj 17 povučen iz upotrebe u znak sjećanja na Julesa Bianchia. Kada se njegova četverogodišnja vladavina kao svjetskog prvaka završila 2014, Sebastijan Vetell je odlučio da se vrati broju 5. To je bio isti broj koji je nosio kada je osvojio svoj prvi naslov 2010. i koji ga je pratio do uspjeha u kartingu 2001. godine.

Samo jedan broj više bio je cilj Nicka Rosberga iz Mercedesa uoči promjene pravila 2014. godine. Razlozi su bili obiteljski – šest je sretan broj i njegove supruge i njegovog oca. Ta sreća se prenijela, jer je Rosberg osvojio prvenstvo 2016. sa šesticom na bolidu, 34 godine nakon što je njegov otac Keke slavio 1982. s istim brojem! Šesticu je kasnije preuzeo Kanađanin Nicholas Latifi koji je to i objasnio

- Toronto je poznat kao ‘the six’. Ako ste iz Toronta onda je pozivni broj za vaš telefon je 416 ili 647.

Broj 10 je koristio Kamui Kobayashi a desetka sada krasi bolid Alpine koji pripada Pierre Gaslyu. Razlog zašto je francuski vozač izabrao broj 10 zove se Zinedine Zidane.