Šarić: Stvari oko razmjene ionako ne mogu kontrolirati, moram se usredotočiti na sebe

U sezoni kiselih krastavaca, barem kada je košarka u pitanju, nekim NBA kroničarima bogata mašta ne da mira pa se igraju "tradeova". Tako je novinar "Bleacher Reporta" Andy Bailey konstruirao "megatrade" u kojem bi, istodobno, sudjelovale neke od najvećih NBA zvijezda kao što su Durant, Irving, Mitchell i Westbrok.

A u toj razmjeni stoljeća, najvećoj razmjeni NBA igrača dosad, među "kolateralnim žrtvama" našla bi se i dvojica najboljih hrvatskih košarkaša - Bojan Bogdanović (Utah) i Dario Šarić (Phoenix).

Posljednja je godina opasna

A kada bi se ostvarilo sve što je maštoviti američki novinar zamislio, a u NBA ligi u tom smislu ništa nije nemoguće, ali je ovo ipak malo vjerojatno, onda bi Bojan Bogdanović završio kao suigrač Kevina Duranta u Phoenix Sunsima, iz kojih bi pak Dario Šarić bio proslijeđen u Los Angeles Lakerse gdje bi igrao u društvu LeBrona Jamesa i Kyriea Irvinga.

Premda sve to više sliči na to da se netko igra menadžera, ni Bojan ni Dario nisu posve sigurni da će sljedeće sezone igrati u klubovima u kojima su završili ovu sezonu. Jer, obojica su pred posljednjom godinom ugovora, pri čemu će, ostali ili otišli u drugi klub, Šarić dobiti 9,2 milijuna USD, a Bogdanović 19,5 milijuna USD.

A kada ste u posljednjoj godini ugovora uvijek potičete poslovnu kombinatoriku svojih poslodavaca koji razmišljaju i da za vas nešto dobiju, a to se može jedino ako vas razmijene prije ili tijekom posljednje ugovorene sezone.

Čitajući portal "HoopsHype" nailazimo na tekstove o tome da bi Bojan mogao završiti i u Torontu. Još početkom lipnja naišli smo na priču o tome da su Rudy Gobert i Bojan Bogdanović na NBA tržištu pobudili dosta interesa, što se u slučaju francuskog centra i ostvarilo. U Uti su očito shvatili da sa sadašnjim sastavom mogu biti pri vrhu, ali da ne mogu osvojiti naslov, pa su se odlučili za "reizgradnju". U to ime poslali su Goberta u Minnesotu za petoricu igrača (Beasle, Beverly, Bolmaro, Kessler, Vanderbilt) i za još toliko izbora na NBA draftu. Koliko u tom smislu vrijedi Bojan Bogdanović saznat ćemo jedino ako ga "Džezisti" razmijene ili, još bolje, odluče zadržati pa mu ponude produljenje ugovora.

Golem porez na luksuz

S obzirom na to da ne mogu ništa učiniti jer su njihove sudbine u rukama poslodavaca koji ih jako dobro plaćaju, Bojanu i Dariju ne preostaje drugo nego da ne čitaju tekstove o svim tim kombinacimama. A upravo takvo što je nedavno, za vrijeme Ljetne lige u Las Vegasu gdje se pripremao, klupskim trenerima kazao i Dario Šarić:

- To su teme za klupske šefove, a najbolje što ja mogu učiniti jest da se usredotočim na sebe i svoj oporavak. Jer stvari oko "tradea" ionako ne mogu kontrolirati.

To da bi Durant mogao završiti u vrućoj Arizoni puno je manje vjerojatno nakon što su Sunsi "mečirali" ponudu Indiane od 133 milijuna USD (na četiri godine) za njihova centra Aytona jer bi sada "Sunca" morala prilično srezati svoj sastav da mogu Durantu dati 36 milijuna USD po sezoni.

A to s usklađivanjem zarada igrača s dopuštenim ukupnim iznosom za plaće igrača, a "salary cap" za sljedeću sezonu iznosi 123,6 milijuna USD, ponekad je viša matematika. Oni koji žele ići preko tog limita skupo će to dodatno platiti. Zapravo, platit će takozvani porez na luksuz koji se računa na sljedeći način: klubovi koji odu više od pet milijuna USD preko "salary capa" za svaki dolar više od toga moraju platiti dolar i pol poreza. Za one između pet i 10 milijuna USD porez je 1,75 dolara po svakom preplaćenom dolaru i tako redom sve do onih koji na svoju momčad potroše više od 20 milijuna USD no što je to dopušteno. A oni svaki preplaćeni dolar moraju množiti s "koeficijentom" 3,75. A porez na luksuz je još veći za "ponavljače prekršaja", one koji su u posljednje četiri godine tri puta premašili "salary cap".

Protiv pravila koje štiti klubove manje platežne moći, a oni su obično iz manjih gradova, pobunio se ovih dana Joe Lacob, vlasnik prvaka Warriorsa, kazavši da nije u redu da mora plaćati toliko poreza na luksuz jer je veliku većinu tih igrača draftirao upravo njegov klub. Prije dvije sezone Warriorsi su platili 69 milijuna poreza, prošle sezone 170, a iduće će platiti oko 181 milijun USD.

