Sanchez krivca za loš rezultat našao u podlozi: 'Ovo nije teren za profesionalni nogomet'

Rijeka je u trećem kolu Konferencijske lige odigrala neriješeno s gibraltarskim Lincoln Red Impsima. Hrvatski prvak poveo je u 41. minuti preko Tonija Fruka iako je cijelo prvo poluvrijeme bio slabiji protivnik. Konačni rezultat postavio je Kike Gomez u 84. minuti pospremivši loptu u mrežu nakon obrane Zlomislića.

Svoje dojmove nakon utakmice podijelio je trener Rijeke Victor Sanchez:

- Nije mi se svidjela utakmica. Znali smo kako želimo igrati, ali na ovakvoj podlozi je to skroz druga utakmica. Ako žele igrati na ovakvoj podlozi, ako im je to dozvoljeno, moraju ju barem namočiti. ovo nije bio nogomet, nego neka druga igra. Jasno mi je da je to njihova prednost, ali presuha je bila podloga. Sretni smo jer se nismo ozlijedili - rekao je u uvodu.

- Borit ćemo se za prolazak, imamo dvije utakmice. Želimo igrati nogometne utakmice. Ovo nije teren za profesionalnu nogometnu utakmicu. Opasno je za igrače, a nije ni lijepo za navijače. Jučer smo trenirali na namočenom terenu, ali ne razumijem zašto danas nisu bar malo namočili teren - rekao je Španjolac.