Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KONFERENCIJSKA LIGA

Sanchez krivca za loš rezultat našao u podlozi: 'Ovo nije teren za profesionalni nogomet'

Rijeka: Trener Victor Sanchez i igrač Justas Lasickas na konferenciji za medije
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.11.2025.
u 23:45

Želimo igrati nogometne utakmice. Ovo nije teren za profesionalnu nogometnu utakmicu. Opasno je za igrače, a nije ni lijepo za navijače

Rijeka je u trećem kolu Konferencijske lige odigrala neriješeno s gibraltarskim Lincoln Red Impsima. Hrvatski prvak poveo je u 41. minuti preko Tonija Fruka iako je cijelo prvo poluvrijeme bio slabiji protivnik. Konačni rezultat postavio je Kike Gomez u 84. minuti pospremivši loptu u mrežu nakon obrane Zlomislića.

Svoje dojmove nakon utakmice podijelio je trener Rijeke Victor Sanchez:

Kovačević sprema veliko iznenađenje za Španjolce? Procurio vjerojatni sastav za Celtu

- Nije mi se svidjela utakmica. Znali smo kako želimo igrati, ali na ovakvoj podlozi je to skroz druga utakmica. Ako žele igrati na ovakvoj podlozi, ako im je to dozvoljeno, moraju ju barem namočiti. ovo nije bio nogomet, nego neka druga igra. Jasno mi je da je to njihova prednost, ali presuha je bila podloga. Sretni smo jer se nismo ozlijedili - rekao je u uvodu.

VEZANI ČLANCI: 

- Borit ćemo se za prolazak, imamo dvije utakmice. Želimo igrati nogometne utakmice. Ovo nije teren za profesionalnu nogometnu utakmicu. Opasno je za igrače, a nije ni lijepo za navijače. Jučer smo trenirali na namočenom terenu, ali ne razumijem zašto danas nisu bar malo namočili teren - rekao je Španjolac.

Ključne riječi
Konferencijska liga Victor Sanchez HNK Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja