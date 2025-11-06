Kapetan hrvatskog prvaka nakon kiksa na Gibraltaru: 'Nismo zaslužili više od boda'

Nogometaši Rijeke remizirali su 1:1 na gostovanju na Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa u trećem kolu Konferencijske lige. Hrvatski prvak tako sada ima po pobjedu, poraz i remi u ovom natjecanju što znači da je na polovici ligaške faze skupio četiri boda.

Nakon utakmice svoje viđenje današnje utakmice dao je strijelac Rijekinog pogotka iz 41. minute Toni Fruk.

- Ne znam kako bih započeo da opišem našu predstavu. Uvjeti su bili dosta teški, ali to smo znali i prije utakmice i govorili smo 100 puta prije utakmice da će biti važan pristup jer smo kvalitetnija momčad, a ovakve utakmice su najteže za igrati. Osjetili smo to i tijekom utakmice na nekoliko njihovih situacija gdje smo se uspjeli obraniti. Zloma je fantastično obrani penal, ali očigledno nismo naučili iz tih grešaka i na kraju smo primili gol - rekao je na početku.

Ponavljao je kako nije zadovoljan predstavom sebe i svojih suigrača.

- Pa čak i nakon našeg pogotka, cijelo prvo poluvrijeme nismo bili sigurni kako smo izgledali. Te druge lopte smo im cijelo vrijeme spuštali, imali su puno više napada od nas. Držali smo loptu onako kako smo htjeli, ali tranziciju iz obrane u napad jednostavno nismo odradili kako treba, umjetna trava dodatno to otežava, ali trenirali smo jučer, znali smo što nas čeka i jednostavno nismo izgledali dobro danas.

Rijeka sljedeće dvije utakmice igra kod kuće protiv AEK-a iz Larnace i Celja.

Sigurno da će na Rujevici biti puno drugačija utakmica, puno se bolje tamo sojećamo, prava trava, sve ide na našu stranu, ali normalno da smo očekivali puno više od ove utakmice.

Nakon njega svoje dojmove je podijelio i kapetan Rijeke Martin Zlomislić.

- Sigurno teška utakmica. Znali smo prije da će biti teška, umjetna trava, imali smo upozorenje Lech je izgubio ovdje, jedna ozbiljna momčad. Znali smo da ih moramo shvatiti ozbiljno, a jednostavno danas nismo izgledali pravi, puno smo toga dopuštali. Pogotovo te druge lopte, ja mislim da smo ih sve izgubili na utakmici. Mislim da nismo više ni zaslužili od boda.

Razlog lošije igre?

- Mislim da je to jednostavno samo motivacija, lakši protivnik. Protiv Sparte Prag dobiješ koja je jako dobra momčad pa ideš 100 posto, maksimalno, a ove Noah i Gibraltar si mislio da ćeš lakše dobiti i onda se ispostavi da je teža utakmica kad nisi 100 posto u utakmici.

Rijeku čekaju još tri utakmice u ovom natjecanju i još može izboriti prolazak u nokaut fazu.

- Sigurno, tri kola, imamo se čemu nadati. Tri ozbiljna protivnika nas čekaju. Možda i bolje da su ozbiljniji jer izgledamo puno bolje protiv ozbiljnijih protivnika. Sve je još moguće i ja vjerujem da mi možemo proći dalje.