Evo kako Dinamo i Rijeka stoje u Europi nakon večerašnjih poraza i remija

Na polovici natjecanja u ligaškom dijelu Europske lige Dinamo se nalazi na 12. mjestu, dok Rijeka drži 18. poziciju nakon polovice ligaškog dijela Konferencijske lige.

Nakon što su u prva dva kola porazili Fenerbahče i Maccabi Tel Aviv sa po 3-1, "Modri" su u iduća dva kola osvojili tek jedan bod i to na gostovanju kod Malmoa, dok su večeras teško stradali na svom travnjaku od Celte sa 0-3.

Dinamo trenutačno drži 12. mjesto sa sedam bodova. Midtjylland vodi sa 12 bodova, Freiburg i Ferencvaros imaju po 10, a Celta, Braga, Lyon i Aston Villa po devet bodova. Nica i Rangers jedini su bez bodova.

U idućem kolu zagrebački sastav putuje u Lille (27. studenoga), potom slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja).

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.

S druge strane Rijeka je u Konferencijsku ligu otvorila porazom od Noaha (0-1), a potom je upisala pobjedu protiv Sparte Prag (1-0), te remizirala na gotovanju kod Lincoln Red Impsa (1-1).

Rijeka se nakon tri kola nalazi na 18. mjestu sa četiri boda. Vrh ljestvice drže Samsunspor, Celje i Mainz s maksimalnih devet bodova. Hamrun i Rapid su na "nuli".

Do kraja ligaškog dijela natjecanja Rijeku još je očekuju domaći ogledi protiv ciparske AEK Larnake (27. studenog) i Celja (11. prosinca), te gostovanje kod Šahtara (18. prosinca).

I u Konferencijskoj ligi prvih osam klubova ide izravno u osminu finala, klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, a preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.