Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
EL MUNDO

'Modrić je postavljao pravila u Realu i nudio smanjenja plaće, na ovu zamolbu odlučno su ga odbili'

FIFA Club World Cup - Semi Final - Paris St Germain v Real Madrid
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.12.2025.
u 14:20

Prema izvorima bliskim svlačionici, Modrić je, uz Carvajala i Lucasa Vázqueza, bio jedan od veterana koji su postavljali pravila i pazili da momčad ne skrene s pravog puta

Hrvatski kapetan Luka Modrić je 9. rujna napunio 40 godina, no čini se da proživljava novu mladost, prvu daleko od Santiago Bernabéua nakon 13 sezona. U dresu Real Madrida osvojio je Zlatnu loptu i postao igrač s najviše naslova u povijesti kluba, čak 28. Unatoč tome, uprava kraljevskog kluba odlučila mu je ne produžiti ugovor. Otišao je u Milan i, umjesto da razmišlja o mirovini, postao je najkorišteniji igrač u momčadi Massimiliana Allegrija, piše u kolumni španjolski medij El Mundo pod naslovom da je Modrić postao Realov paradoks. 

Prema izvorima bliskim svlačionici, Modrić je, uz Carvajala i Lucasa Vázqueza, bio jedan od veterana koji su postavljali pravila i pazili da momčad ne skrene s pravog puta. Nakon što je Lucas Vázquez otišao u Bayer Leverkusen, Carvajal se ozlijedio, a Hrvat preselio u Milano, u svlačionici je nastao blagi nered. 'Bio je glavni autoritet', objašnjavaju iz Valdebebasa, Realovog trening-kampa, gdje im nedostaje u svakodnevnom radu, piše El Mundo. 

Prema istim izvorima, Hrvat je želio završiti karijeru u Madridu i nudio je različita smanjenja plaće, ali ideja vodstva klub bila je predati kormilo Tchouaméniju, Camavingi, Valverdeu i Güleru u središtu veznog reda, svima iza Bellinghama, šefa iza napada. Nisu pomogla niti inzistiranja Ancelottija i ostatka svlačionice da Modrić ostane, uprava Reala odlučno je to odbila. 

Dalic
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Real Madrid Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!