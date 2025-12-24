'Modrić je postavljao pravila u Realu i nudio smanjenja plaće, na ovu zamolbu odlučno su ga odbili'

Hrvatski kapetan Luka Modrić je 9. rujna napunio 40 godina, no čini se da proživljava novu mladost, prvu daleko od Santiago Bernabéua nakon 13 sezona. U dresu Real Madrida osvojio je Zlatnu loptu i postao igrač s najviše naslova u povijesti kluba, čak 28. Unatoč tome, uprava kraljevskog kluba odlučila mu je ne produžiti ugovor. Otišao je u Milan i, umjesto da razmišlja o mirovini, postao je najkorišteniji igrač u momčadi Massimiliana Allegrija, piše u kolumni španjolski medij El Mundo pod naslovom da je Modrić postao Realov paradoks.

Prema izvorima bliskim svlačionici, Modrić je, uz Carvajala i Lucasa Vázqueza, bio jedan od veterana koji su postavljali pravila i pazili da momčad ne skrene s pravog puta. Nakon što je Lucas Vázquez otišao u Bayer Leverkusen, Carvajal se ozlijedio, a Hrvat preselio u Milano, u svlačionici je nastao blagi nered. 'Bio je glavni autoritet', objašnjavaju iz Valdebebasa, Realovog trening-kampa, gdje im nedostaje u svakodnevnom radu, piše El Mundo.

Prema istim izvorima, Hrvat je želio završiti karijeru u Madridu i nudio je različita smanjenja plaće, ali ideja vodstva klub bila je predati kormilo Tchouaméniju, Camavingi, Valverdeu i Güleru u središtu veznog reda, svima iza Bellinghama, šefa iza napada. Nisu pomogla niti inzistiranja Ancelottija i ostatka svlačionice da Modrić ostane, uprava Reala odlučno je to odbila.