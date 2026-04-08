BURNO UOČI IZBORA

'Tko se zapravo miješa': Europska sila žustro reagirala na optužbe drugog čovjeka SAD-a

U.S. Vice President JD Vance visits Hungary
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
08.04.2026.
u 16:58

Njemačka je optužila JD Vancea za licemjerje te se suprotstavila optužbi da se Bruxelles miješa u mađarske izbore

Burne reakcije izazvao je posjet američkog potpredsjednika JD Vancea Mađarskoj, svega nekoliko dana prije nego što ta zemlja izlazi na ključne parlamentarne izbore. Naime, dugogodišnjem premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz, a Vance ga je stigao podržati u posljednjim danima predizborne kampanje. I američki čelnik Donald Trump već je više puta otvoreno pružio podršku aktualnom premijeru, nazivajući ga istinski jakim i moćnim vođom, kao i velikim prijateljem. 

Vance je iz Budimpešte kazao kako se u Mađarskog događa jedan od najgorih primjera stranog miješanja u izbore koje je ikada vidio. Pritom je oštro kritizirao "birokrate u Bruxellesu" koji su, kako je naveo, učinili sve što su mogli da drže u podređenom položaju mađarski narod jer im se ne sviđa vođa koji se zapravo zauzima za mađarski narod. Mađarska oporba ubrzo je kritizirala američkog potpredsjednika, a reakcija je stigla i iz Njemačke. 

Kako prenosi Politico, Njemačka je optužila JD Vancea za licemjerje te se suprotstavila optužbi da se Bruxelles miješa u mađarske izbore. "Želim istaknuti - budući da se Vance žali na navodno miješanje EU-a u izbore – da je američki potpredsjednik bio u Mađarskoj samo nekoliko dana prije izbora. Ta činjenica sama po sebi dovoljno govori o tome tko se zapravo miješa“, kazao je Sebastian Hille, zamjenik vladinog glasnogovornika

Podsjetimo, Orbánov protivnik, čelnik oporbe Péter Magyar, jučer je povodom Vanceova dolaska izdao oštru objavu: "Nijedna strana zemlja ne smije se miješati u mađarske izbore. Ovo je naša zemlja. Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu - ona se piše na mađarskim ulicama i trgovima".

Orbánu prema anketama prijeti poraz na parlamentarnim izborima 12. travnja pa je posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini. Krajem ožujka stigla mu je Trumpova poruka puna pohvala, u kojoj je američki čelnik pozvao Mađare za glasaju za njega. "Radujem se nastavku bliskog rada s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno napredovati na ovom izvanrednom putu prema uspjehu i suradnji. Bilo mi je drago što sam 2022. godine podržao Viktora za ponovni izbor, i čast mi je to učiniti ponovno. Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: izađi i glasaj za Viktora Orbána. On je istinski prijatelj, borac i pobjednik, i ima moju potpunu podršku za ponovni izbor na mjesto premijera Mađarske – Viktor Orbán nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Ja sam s njim do kraja!", ustvrdio je Trump u svojoj objavi na platformi Truth Social. 
CR
Croatiadobola
17:07 08.04.2026.

J.d. vance će nakon trumpove ere ostati zapamćen kao jedna od najnegativnijih osoba u americkoj povijesti. Možda se mjerna jedinica za aroganciju u političkom podaništvu u slijedećim godinama bude zvala VANCE. Primjrr. Jandroković 1 Vance, Dačić 2 Vance, Vulin 14 Vance, Zekanović 8 Vance....

TJ
tjako
17:05 08.04.2026.

orban dobiva izbore, ljevicari puse bez obzira koliko su pokusali izmanipulirat stvari da dobije njihov igrac...

SE
Serengeti
17:08 08.04.2026.

A pravi se javili. Njemački kancelar je javno podržao Bidena u izborima u SAD-u. Upišite u pretraživač "Germany’s Scholz Backs Biden Over Trump in Tight US Race" pa se sami uvjerite. Licemjerje i dvostruki standardi. 🤢🤮

