'Tko se zapravo miješa': Europska sila žustro reagirala na optužbe drugog čovjeka SAD-a

Burne reakcije izazvao je posjet američkog potpredsjednika JD Vancea Mađarskoj, svega nekoliko dana prije nego što ta zemlja izlazi na ključne parlamentarne izbore. Naime, dugogodišnjem premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz, a Vance ga je stigao podržati u posljednjim danima predizborne kampanje. I američki čelnik Donald Trump već je više puta otvoreno pružio podršku aktualnom premijeru, nazivajući ga istinski jakim i moćnim vođom, kao i velikim prijateljem.

Vance je iz Budimpešte kazao kako se u Mađarskog događa jedan od najgorih primjera stranog miješanja u izbore koje je ikada vidio. Pritom je oštro kritizirao "birokrate u Bruxellesu" koji su, kako je naveo, učinili sve što su mogli da drže u podređenom položaju mađarski narod jer im se ne sviđa vođa koji se zapravo zauzima za mađarski narod. Mađarska oporba ubrzo je kritizirala američkog potpredsjednika, a reakcija je stigla i iz Njemačke.

Kako prenosi Politico, Njemačka je optužila JD Vancea za licemjerje te se suprotstavila optužbi da se Bruxelles miješa u mađarske izbore. "Želim istaknuti - budući da se Vance žali na navodno miješanje EU-a u izbore – da je američki potpredsjednik bio u Mađarskoj samo nekoliko dana prije izbora. Ta činjenica sama po sebi dovoljno govori o tome tko se zapravo miješa“, kazao je Sebastian Hille, zamjenik vladinog glasnogovornika

Podsjetimo, Orbánov protivnik, čelnik oporbe Péter Magyar, jučer je povodom Vanceova dolaska izdao oštru objavu: "Nijedna strana zemlja ne smije se miješati u mađarske izbore. Ovo je naša zemlja. Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu - ona se piše na mađarskim ulicama i trgovima".

Orbánu prema anketama prijeti poraz na parlamentarnim izborima 12. travnja pa je posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini. Krajem ožujka stigla mu je Trumpova poruka puna pohvala, u kojoj je američki čelnik pozvao Mađare za glasaju za njega. "Radujem se nastavku bliskog rada s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno napredovati na ovom izvanrednom putu prema uspjehu i suradnji. Bilo mi je drago što sam 2022. godine podržao Viktora za ponovni izbor, i čast mi je to učiniti ponovno. Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: izađi i glasaj za Viktora Orbána. On je istinski prijatelj, borac i pobjednik, i ima moju potpunu podršku za ponovni izbor na mjesto premijera Mađarske – Viktor Orbán nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Ja sam s njim do kraja!", ustvrdio je Trump u svojoj objavi na platformi Truth Social.