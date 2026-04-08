FOTO Prepoznajete li ovog dječaka? Jedan je od najmoćnijih Hrvata, a kao dijete bio je kolovođa

Premijerov otac Mario, rođen 1947., studirao je sociologiju na politologiji u Zagrebu i poslije, 1979., doktorirao na informacijskim znanostima. Dugo vremena radio je na RTV-u Zagreb i bio profesor na politologiji u Zagrebu. Utemeljitelj je studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti. Njegova supruga Vjekoslava, majka predsjednika HDZ-a, rođena je Makaranka, iz stare obitelji Raos. Plenkovićeva majka, inače internist kardiolog, radila je u Vojnoj bolnici (Nova bolnica) u Dubravi. Obitelj je držala do vjere, a Mario i Vjekoslava vjenčali su se u crkvi sv. Marka
"Uvijek je bio kolovođa. Kad je bio u srednjoj školi, sjećam se, u našem stanu uvijek je bilo po pet-šest njegovih kolega, oko njega se uvijek vrtjelo društvo", rekao je svojedobno za Andreja njegov otac