Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKO IH IZBJEĆI?

FOTO Širi se karta Iranske revolucionarne garde: Pogledajte kakvo su upozorenje poslali svijetu

Hormuz
Foto: Iranska revolucionarna garda/X
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
09.04.2026.
u 07:14

Još uvijek nije jasno je li Hormuški tjesnac u potpunosti otvoren za brodove, a sinoć su se pojavila izvješća da je Iran zatvorio ključni plovni put zbog izraelskih napada na Libanon, što je Teheran smatrao kršenjem sporazuma o prekidu vatre sa SAD-om

Brodovi koji planiraju proći kroz Hormuški tjesnac trebali bi odabrati alternativne rute kako bi se pridržavali načela pomorske sigurnosti i bili zaštićeni od morskih mina, navodi se u izjavi Iranske revolucionarne garde koju su citirali iranski državni mediji. U izjavi se dalje navode alternativne rute, zajedno s kartom koja ih prikazuje. Brodovi koji ulaze iz Omanskog mora trebaju ploviti sjeverno od otoka Larak, a zatim nastaviti prema Perzijskom zaljevu. Brodovi koji plove u drugom smjeru trebaju izaći iz Perzijskog zaljeva, proći južno od otoka Larak i nastaviti prema Omanskom moru, javlja BBC.

Još uvijek nije jasno je li Hormuški tjesnac u potpunosti otvoren za brodove, a sinoć su se pojavila izvješća da je Iran zatvorio ključni plovni put zbog izraelskih napada na Libanon, što je Teheran smatrao kršenjem sporazuma o prekidu vatre sa SAD-om. Prema spor azumu, SAD i Izrael trebali bi zaustaviti svoju vojnu ofenzivu protiv Irana, a Teheran bi se trebao složiti dopustiti brodovima tranzit kroz Hormuški tjesnac. Dvotjedni sporazum o prekidu vatre postignut je kako bi se omogućili pregovori o duljem i trajnijem miru u regiji.  

Iranski državni mediji, koje citira Al Jazeera , izvijestili su da je mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) također pozvala brodove da blisko koordiniraju s njihovim snagama tijekom prolaska kroz tjesnac. 

Dvotjedno primirje između SAD-a i Irana dogovoreno je u utorak, uz posredovanje Pakistana, a uvjetovano je da Teheran prekine blokadu isporuka nafte i plina kroz Hormuški tjesnac, izjavio je predsjednik Donald Trump. Iranski dužnosnik rekao je novinskoj agenciji Reuters da bi djelomično ponovno otvaranje strateškog plovnog puta, kojim je prije početka sukoba prije gotovo šest tjedana prolazila oko petina globalnih tokova nafte i plina, moglo biti održano do petka, pod iranskim nadzorom.

Iran je dao do znanja da bi svaki dugoročni mirovni sporazum mogao uključivati ​​naplatu pristojbi plovilima koja prolaze kroz Hormuški tjesnac, uski kanal dug 34 km između Irana i Omana. S obzirom na to da se ključni uvjeti primirja još uvijek pojavljuju, izvješća ostaju pomiješana. Neki su sugerirali da se Oman protivi toj ideji, rekavši da bi cestarine prekršile postojeće sporazume, dok su drugi naznačili da je sustav naknada možda već u funkciji.

Trump zaprijetio: 'Iran može biti uništen u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti sutra'

Ključne riječi
Hormuški tjesnac rat na Bliskom istoku Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hormuški tjesnac
3
VISOKA CIJENA

Tko će platiti Trumpov nered? Europa u panici: 'U Gazi ćemo platiti obnovu. U Ukrajini plaćamo rat...'

U međuvremenu na Bliskom istoku vlada kaos. U 24 sata otkako je Trump najavio da će SAD obustaviti napade na Iran, raste neizvjesnost oko toga hoće li se privremeno primirje održati. U srijedu je Izrael pokrenuo ogroman val napada na Libanon, u kojima je, prema izvješćima, poginulo više od 250 ljudi. I Izrael i SAD inzistiraju da Libanon nije uključen u sporazum o primirju, dok se Iran i Pakistan ne slažu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!