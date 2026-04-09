FOTO Širi se karta Iranske revolucionarne garde: Pogledajte kakvo su upozorenje poslali svijetu

Brodovi koji planiraju proći kroz Hormuški tjesnac trebali bi odabrati alternativne rute kako bi se pridržavali načela pomorske sigurnosti i bili zaštićeni od morskih mina, navodi se u izjavi Iranske revolucionarne garde koju su citirali iranski državni mediji. U izjavi se dalje navode alternativne rute, zajedno s kartom koja ih prikazuje. Brodovi koji ulaze iz Omanskog mora trebaju ploviti sjeverno od otoka Larak, a zatim nastaviti prema Perzijskom zaljevu. Brodovi koji plove u drugom smjeru trebaju izaći iz Perzijskog zaljeva, proći južno od otoka Larak i nastaviti prema Omanskom moru, javlja BBC.

Još uvijek nije jasno je li Hormuški tjesnac u potpunosti otvoren za brodove, a sinoć su se pojavila izvješća da je Iran zatvorio ključni plovni put zbog izraelskih napada na Libanon, što je Teheran smatrao kršenjem sporazuma o prekidu vatre sa SAD-om. Prema spor azumu, SAD i Izrael trebali bi zaustaviti svoju vojnu ofenzivu protiv Irana, a Teheran bi se trebao složiti dopustiti brodovima tranzit kroz Hormuški tjesnac. Dvotjedni sporazum o prekidu vatre postignut je kako bi se omogućili pregovori o duljem i trajnijem miru u regiji.

Iranski državni mediji, koje citira Al Jazeera , izvijestili su da je mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) također pozvala brodove da blisko koordiniraju s njihovim snagama tijekom prolaska kroz tjesnac.

Dvotjedno primirje između SAD-a i Irana dogovoreno je u utorak, uz posredovanje Pakistana, a uvjetovano je da Teheran prekine blokadu isporuka nafte i plina kroz Hormuški tjesnac, izjavio je predsjednik Donald Trump. Iranski dužnosnik rekao je novinskoj agenciji Reuters da bi djelomično ponovno otvaranje strateškog plovnog puta, kojim je prije početka sukoba prije gotovo šest tjedana prolazila oko petina globalnih tokova nafte i plina, moglo biti održano do petka, pod iranskim nadzorom.

Iran je dao do znanja da bi svaki dugoročni mirovni sporazum mogao uključivati ​​naplatu pristojbi plovilima koja prolaze kroz Hormuški tjesnac, uski kanal dug 34 km između Irana i Omana. S obzirom na to da se ključni uvjeti primirja još uvijek pojavljuju, izvješća ostaju pomiješana. Neki su sugerirali da se Oman protivi toj ideji, rekavši da bi cestarine prekršile postojeće sporazume, dok su drugi naznačili da je sustav naknada možda već u funkciji.