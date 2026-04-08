GORICA - DINAMO

UŽIVO OD 18.30 Dinamo u Gorici u lovu na dvostruku krunu, evo s kojim postava kreću treneri

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica
08.04.2026. u 17:06
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
GORICA
-
DINAMO
POLUFINALE HRVATSKOG KUPA, 18.30, GRADSKI STADION, VELIKA GORICA
SASTAVI

GORICA: Šahinović - Perić, Filipović, Čabraja - Trontelj, Kavelj, Pozo, Bogojević - Pršir, Epailly - Sule

DINAMO: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Mišić, Stojković - Vidović, Bakrar - Beljo

Glavni sudac je Duje Strukan iz Splita. 

PRIJENOS

Televizijski prijenos bit će na kanalu MAXSport 1.

NAJAVA

Zagrebački Dinamo danas odlazi u susjednu Veliku Goricu gdje će imati veliku podršku navijča. Nogometaši Marija Kovačevića nalaze se u sjajnoj formi, to je za vikend najbolje osjetio Osijek, koji je u Maksimiru gadno nastradao 7:0. Dinamo je praktički osigurao naslov prvaka, a sada ima novi izazov u Kupu i to protiv tradicionalno neugodne Gorice koju predvodi Mario Carević.

Podsjetimo, finale se igra na osječkoj Opus Areni 13. svibnja.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

