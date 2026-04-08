Potres u Realu: Otkriveno zašto je Arbeloa izbacio standardnog igrača iz momčadi

'Slučaj Asencio' problem je koji trese svlačionicu Real Madrida. 23-godišnji stoper Kraljevskog kluba ni u jednom trenutku nije bio službeno izbačen iz momčadi, ali ga na travnjaku nema već gotovo mjesec dana iako nema zdravstvenih problema. Sve je počelo 11. ožujka kada ga trener Alvaro Arbeloa nije uvrstio u početnu postavu u prvoj utakmici iako je tri dana ranije stisnuo zube i ozlijeđen igrao protiv Celte u Vigu.

Real je na tu utakmicu došao s desetkovanom obranom (Alaba i Militao ozlijeđeni, a Huijsen suspendiran) pa je Asencio zaigrao u paru a Antonijom Rudigerom iako je zadobio kontuziju vratne kralježnice protiv Benfice. Španjolski stoper tako se nadao da će zaigrati protiv Cityja, no u paru s Rudigerom ipak se našao Huijsen.

Svađa između njega i trenera dosegnula je vrhunac uoči sljedeće utakmice protiv Elchea. Asencio je trebao početi utakmicu od prve minute, no on je na dan utakmice ušao u Arbeloin ured u pratnji liječnika i poručio mu kako ne može igrati. Tako se u momčad vratio iskusni i nimalo zadovoljni Nijemac pa je tako sukob između Asencija i Arbeloe zahvatio cijelu svlačionicu. Španjolski stručnjak nakon toga je tražio od braniča da se ispriča momčadi pred cijelom svlačionicom, dok je on smatrao da se nema zašto ispričati.

U jeku tog sukoba, u pitanje je došao i Asencijeva povećenost nogometu i profesionalizam. Spominjali su se navodni izlasci do rano ujutro prije treninga te se tek nakon tih medijskih napisa odlučio ispričati pa je tako i zaključena drama s Arbeloom. Asencio se nakon toga vratio u momčad za utakmice protiv Mallorce i Bayerna, no nije ulazio u igru ni u jednom susretu.