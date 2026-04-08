Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RASKOL U SVLAČIONICI

Potres u Realu: Otkriveno zašto je Arbeloa izbacio standardnog igrača iz momčadi

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - Real Madrid v Bayern Munich
GONZALO FUENTES/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
08.04.2026.
u 16:25

'Slučaj Asencio' problem je koji trese svlačionicu Real Madrida. 23-godišnji stoper Kraljevskog kluba ni u jednom trenutku nije bio službeno izbačen iz momčadi, ali ga na travnjaku nema već gotovo mjesec dana iako nema zdravstvenih problema. Sve je počelo 11. ožujka kada ga trener Alvaro Arbeloa nije uvrstio u početnu postavu u prvoj utakmici iako je tri dana ranije stisnuo zube i ozlijeđen igrao protiv Celte u Vigu.

Real je na tu utakmicu došao s desetkovanom obranom (Alaba i Militao ozlijeđeni, a Huijsen suspendiran) pa je Asencio zaigrao u paru a Antonijom Rudigerom iako je zadobio kontuziju vratne kralježnice protiv Benfice. Španjolski stoper tako se nadao da će zaigrati protiv Cityja, no u paru s Rudigerom ipak se našao Huijsen.

Svađa između njega i trenera dosegnula je vrhunac uoči sljedeće utakmice protiv Elchea. Asencio je trebao početi utakmicu od prve minute, no on je na dan utakmice ušao u Arbeloin ured u pratnji liječnika i poručio mu kako ne može igrati. Tako se u momčad vratio iskusni i nimalo zadovoljni Nijemac pa je tako sukob između Asencija i Arbeloe zahvatio cijelu svlačionicu. Španjolski stručnjak nakon toga je tražio od braniča da se ispriča momčadi pred cijelom svlačionicom, dok je on smatrao da se nema zašto ispričati.

U jeku tog sukoba, u pitanje je došao i Asencijeva povećenost nogometu i profesionalizam. Spominjali su se navodni izlasci do rano ujutro prije treninga te se tek nakon tih medijskih napisa odlučio ispričati pa je tako i zaključena drama s Arbeloom. Asencio se nakon toga vratio u momčad za utakmice protiv Mallorce i Bayerna, no nije ulazio u igru ni u jednom susretu.
Ključne riječi
sukob Raul Asencio Alvaro Arbeloa Real Madrid

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!