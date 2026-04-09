Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PANIKA U HAMBURGU

Navijači stigli gledati Vuškovića na treningu, a njega nije bilo: Evo i zašto

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Fabian Bimmer/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
09.04.2026.
u 08:29

19-godišnji stoper je u Njemačkoj na posudbi iz Tottenhama te se taj potez pokazao kao pravi pogodak, Već je četiri puta osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača Bundeslige u mjesecu i zabio pet pogodaka

200-tinjak navijača HSV-a stiglo je jučer na otvoreni trening svoje momčadi. Mnogi su zasigurno dšli pogledati i najveću zvijezdu HSV-a u ovom trenutku, mladog hrvatskog reprezentativca Luku Vuškovića. Ostali su zato razočarani kada su shvatili da ponajbolji igrač kluba neće trenirati.

Zabrinulo je to navijače koji su odmah pomislili kako se radi o ozbiljnoj ozljedi, no s Vuškovićem je sve u redu. Kako javlja Hamburger Morgenpost 19-godišnji stoper je dobio udarac na treningu u utorak nakon čega je osjetio bolove. Kako se i tek prošlog tjedna vratio s reprezentativnog okupljanja u Orlandu i odmah se vratio u puni trenažni proces, u dogovoru s trenerom odlučeno je kako bi mu dobro došao dan odmora.

Vušković bi se tako već danas mogao naći na treningu i trebao bi konkurirati za važnu utakmicu u nedjelju protiv Stuttgarta. 19-godišnji stoper je u Njemačkoj na posudbi iz Tottenhama te se taj potez pokazao kao pravi pogodak, Već je četiri puta osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača Bundeslige u mjesecu i zabio pet pogodaka.

Nakon ove sezone morat će se vratiti u redove Spursa budući da ga HSV ne može otkupiti, ali možda se ni tamo neće zadržati. Svojim igrama privukao je pažnju mnogih velikana, a najčešće se spominju Bayern i Barcelona koja je navodno već stupila u kontakt s njim.
Ključne riječi
Bundesliga ozljeda Luka Vušković HSV

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!