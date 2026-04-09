Navijači stigli gledati Vuškovića na treningu, a njega nije bilo: Evo i zašto

200-tinjak navijača HSV-a stiglo je jučer na otvoreni trening svoje momčadi. Mnogi su zasigurno dšli pogledati i najveću zvijezdu HSV-a u ovom trenutku, mladog hrvatskog reprezentativca Luku Vuškovića. Ostali su zato razočarani kada su shvatili da ponajbolji igrač kluba neće trenirati.

Zabrinulo je to navijače koji su odmah pomislili kako se radi o ozbiljnoj ozljedi, no s Vuškovićem je sve u redu. Kako javlja Hamburger Morgenpost 19-godišnji stoper je dobio udarac na treningu u utorak nakon čega je osjetio bolove. Kako se i tek prošlog tjedna vratio s reprezentativnog okupljanja u Orlandu i odmah se vratio u puni trenažni proces, u dogovoru s trenerom odlučeno je kako bi mu dobro došao dan odmora.

Vušković bi se tako već danas mogao naći na treningu i trebao bi konkurirati za važnu utakmicu u nedjelju protiv Stuttgarta. 19-godišnji stoper je u Njemačkoj na posudbi iz Tottenhama te se taj potez pokazao kao pravi pogodak, Već je četiri puta osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača Bundeslige u mjesecu i zabio pet pogodaka.

Nakon ove sezone morat će se vratiti u redove Spursa budući da ga HSV ne može otkupiti, ali možda se ni tamo neće zadržati. Svojim igrama privukao je pažnju mnogih velikana, a najčešće se spominju Bayern i Barcelona koja je navodno već stupila u kontakt s njim.