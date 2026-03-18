Autor
Stjepan Meleš
LIGA PRVAKA

UŽIVO Odlična utakmica u Londonu, Tudor i Tottenham još vjeruju u čudo

Tottenham Hotspur v Atletico Madrid - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Tottenham Hotspur Stadium
John Walton/PRESS ASSOCIATION
18.03.2026. u 22:19
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
-
LIGA PRVAKA, 21:00,
Gol
54' (Gol)

Bayern je udvostručio vodstvo, Kane zabija drugi pogodak.

Gol
53' (Gol)

Liverpool je u samo dvije minute zabio dva pogotka preko Ekitikea i Gravenbercha, vode sada 3:0.

Gol
52' (Gol)

Izvrsni Gray je oduzeo loptu na 30 metara od gola i dodao Simonsu koji fantastično gađa desnom nogom za 2:1.

Gol
47' (Gol)

Simons je izgubio loptu i krenula je kontra Atletica, Lookman je ušao u sredinu i dodao Alvarezu koji sjajno zabija s 15 metara. 

46'

Počela su druga poluvremena.

45'

Završila su prva poluvremena.

Tottenham - Atletico Madrid 1:0
Bayern - Atalanta 1:0
Liverpool - Galatasaray 1:0

45'

Mo Salah promašio je penal kojim bi Liverpool napravio preokret. 

Gol
25' (Gol)

Kane je izborio penal za Bayern kojeg je i sam realizirao. 

Gol
25' (Gol)

Liverpool vodi i izjednačio je rezultat iz Istanbula. Mac Allister je izveo korner i poslao prizemnu loptu prema rubu kaznenog prostora, natrčao je Szoboszlai i zabio.

19'

Tudor je žestoko protestirao kod četvrtog suca jer je golman Atletica odugovlačio s ispucavanjem lopte što sve čini nervoznima.

19'

Zasada nema pogodaka u večerašnjim utakmicama.

6'

Lookman je zabio za Atletico, ali svirano je zaleđe.

Početak
1' (Početak)

Počeli su uzvratni dvoboji osmine finala Lige prvaka. 

Večeras od 21 sat su na rasporedu preostale uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka. Hrvatski trener Igor Tudor će kod kuće pokušati napraviti pravo čudo i odvesti Tottenham u četvrtfinale nakon poraza od Atletica u prvom susretu (5:2). Također, pratit ćemo hrvatski dvoboj u Münchenu, Josip Stanišić i njegov Bayern ugošćuju Atalantu Marija Pašalića. Liverpool će kod kuće ganjati zaostatak iz prvog susreta s Galatasarayem.

Tottenham - Atletico Madrid (21:00)
Bayern - Atalanta (21:00)
Liverpool - Galatasaray (21:00)

