UŽIVO Odlična utakmica u Londonu, Tudor i Tottenham još vjeruju u čudo

Bayern je udvostručio vodstvo, Kane zabija drugi pogodak.
Liverpool je u samo dvije minute zabio dva pogotka preko Ekitikea i Gravenbercha, vode sada 3:0.
Izvrsni Gray je oduzeo loptu na 30 metara od gola i dodao Simonsu koji fantastično gađa desnom nogom za 2:1.
Simons je izgubio loptu i krenula je kontra Atletica, Lookman je ušao u sredinu i dodao Alvarezu koji sjajno zabija s 15 metara.
Počela su druga poluvremena.
Završila su prva poluvremena.
Tottenham - Atletico Madrid 1:0
Bayern - Atalanta 1:0
Liverpool - Galatasaray 1:0
Mo Salah promašio je penal kojim bi Liverpool napravio preokret.
Kane je izborio penal za Bayern kojeg je i sam realizirao.
Liverpool vodi i izjednačio je rezultat iz Istanbula. Mac Allister je izveo korner i poslao prizemnu loptu prema rubu kaznenog prostora, natrčao je Szoboszlai i zabio.
Tudor je žestoko protestirao kod četvrtog suca jer je golman Atletica odugovlačio s ispucavanjem lopte što sve čini nervoznima.
Zasada nema pogodaka u večerašnjim utakmicama.
Lookman je zabio za Atletico, ali svirano je zaleđe.
Počeli su uzvratni dvoboji osmine finala Lige prvaka.
Večeras od 21 sat su na rasporedu preostale uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka. Hrvatski trener Igor Tudor će kod kuće pokušati napraviti pravo čudo i odvesti Tottenham u četvrtfinale nakon poraza od Atletica u prvom susretu (5:2). Također, pratit ćemo hrvatski dvoboj u Münchenu, Josip Stanišić i njegov Bayern ugošćuju Atalantu Marija Pašalića. Liverpool će kod kuće ganjati zaostatak iz prvog susreta s Galatasarayem.
Tottenham - Atletico Madrid (21:00)
Bayern - Atalanta (21:00)
Liverpool - Galatasaray (21:00)
