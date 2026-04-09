UŽI EUROPSKI KRUG

Kontrolirani odmak Zagreba: Hrvatska ograničava izraelsku vojnu operaciju

Sandra Veljković
09.04.2026.
u 05:59

Ne radi se o načelnom pozivu na suzdržanost, nego o jasno definiranoj granici: određen potez Izraela ne smatra se prihvatljivim

Hrvatska se pridružila skupini europskih država koje su zajedničkim priopćenjem pozvale Izrael da ne širi vojnu operaciju na teritoriju Libanona, što uključuje i kopnenu intervenciju, u potezu koji predstavlja lagani, ali promišljen odmak od dosadašnje gotovo bezrezervne političke linije Zagreba prema Izraelu. Taj odmak nije komuniciran izravno, nego je pažljivo ugrađen u tekst koji je u cjelini konstruiran tako da ostane politički prihvatljiv, ali da istodobno uvede ograničenje. Upravo u toj konstrukciji vidi se i druga dimenzija poteza: riječ je o svjesnom balansiranju između dugogodišnje bliskosti s Izraelom i ostajanju uz velike europske države – u ovom slučaju Francusku – u trenucima kad u svijetu više nije moguće spriječiti krizu, koja je postala uobičajeno stanje, već samo pokušati upravljati njome, koliko je to moguće. Francuska je inicirala izjavu, a nju su potpisale Belgija, Hrvatska, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Ujedinjeno Kraljevstvo, uz visoku predstavnicu Europske unije Kaju Kallas.

Hrvatska Francuska Izrael Hezbollah Libanon rat na Bliskom istoku

