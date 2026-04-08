BILA JE I NA NJEGOVOJ LISTI

Kći našeg slavnog glumca podržava Vučića! S 15 godina birala je hoće li živjeti s ocem u Hrvatskoj ili s majkom u Srbiji

Beograd: U središtu Srpske napredne stranke obilježena je krsna slava stranke Sveta Petka
Foto: A. H.
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
08.04.2026.
u 11:55

Iva Štrljić prije nekoliko dana fotografirana je u beogradskoj Areni na velikom skupu Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića.

Kći našeg slavnog glumca Milana Štrljića, 48-godišnja Iva Štrljić u nekoliko navrata na svojim je društvenim mrežama otvoreno podržavala srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Prije nekoliko dana čak je i fotografirana u beogradskoj Areni na skupu Srpske napredne stranke. U jeku političkih prosvjeda, borbe srpskih studenata za prava i njihovo "bolje sutra", Iva je bez ustručavanja pokazala punu podršku i simpatije njihovu predsjedniku. "Pet milijardi i dvjesto milijuna ljudi širom svijeta nije podržalo rezoluciju o Srebrenici", napisala je Štrljić na svom Instagram storyju prije dvije godine, a objavila je i dvije fotografije Aleksandra Vučića. I prethodnih je mjeseci također objavljivala političke poruke koje pokazuju njezinu pristranost. Naime, Iva  je i prije podržavala Vučića, a bila je i na njegovoj listi za beogradsku skupštinu.

Iva je prije godinu dana gostovala u jednoj srpskoj emisiji gdje je govorila o razvodu svojih roditelja te preseljenju iz Beograda u Split početkom 90-ih te je otkrila koliko ju je promijenio taj period života. – Rođena sam u Beogradu u kojem sam završila osnovnu školu i prvi razred gimnazije, međutim stjecajem tih čudnih, neobičnih i za mene dosta potresnih okolnosti, kada sam imala 15-16 godina, dogodio se rat i moji roditelji su se razveli. To je, slobodno mogu reći, za mene najtjeskobniji period života koji me je zauvijek promijenio. Mislim da poslije toga nisam nikada više bila ista djevojčica kakva sam bila prije. U toj fazi moj tata je otišao živjeti u Hrvatsku i s njim smo tada otišli moj brat i ja. Ono čega se sjećam tih godina jest to da smo mi svi imali dojam da će cijela ta nesuglasica, sve to što se događalo tada u tim našim državama nekako utihnuti i da to neće toliko dugo trajati. Uopće nisam imala dojam kada sam otišla tamo da ću se zadržati više od nekoliko dana, a onda se kasnije ispostavilo da sam ostala tamo negdje otprilike tri, četiri godine – ispričala je Iva. Govorila je i koliko joj je bilo teško i bolno odlučiti hoće li otići s ocem ili ostati živjeti s majkom u Beogradu.

– Jako je nezgodno... Mama ostaje ovdje, tata odlazi tamo, a vi s vaših 15 godina trebate odlučiti hoćete li izabrati tatu ili mamu. To je strašna situacija. Ja sam znala da ću, što god da odlučim, cijeli život biti kriva. I to je istina. Osjećaj krivice cijelog života nosila sam sa sobom. Znala sam da ću, ako s 15 godina kažem da idem s tatom, možda povrijediti mamu, a ako kažem da idem s mamom, da ću možda povrijediti tatu. Mene ta odluka nikada nije napustila. Stalno sam imala preslikan osjećaj krivice – rekla je tada Iva.

U intervjuu koji je jednom prilikom dala za Večernji list ispričala je kakvi su njezini roditelji bili i kako su je odgajali. – Voljela sam ići s mamom u kazalište ili s tatom na filmski set. Novogodišnje darove dobivala sam od Djeda Mraza koji je uvijek bio neki poznati glumac! Moji roditelji bili su moderni, ali strogi, znao se red i bilo im je važno da od mene i brata naprave pristojne i odgovorne ljude. Da su bili popustljivi, sada bih vjerojatno bila neka sasvim drukčija osoba, možda razmažena, a ja to nisam, ali baš nimalo – istaknula je Iva. Nedavno je i Milan Štrljić dao veliki intervju za Večernji list u kojem je govorio o životu u Beogradu te nam je priznao kako se ne voli prisjećati tog razdoblja života – intervju pročitajte OVDJE.

glumac glumica Iva Štrljić Milan Štrljić showbiz

Komentara 13

Pogledaj Sve
AN
Antonio1952
13:34 08.04.2026.

Koga zanima nekakva obozavateljka kisobrandzije sa safarija koja ne priznaje srbske zrtve?

BC
Black°Company
14:00 08.04.2026.

Da je Vučičeva vidi se po ovoj "sitnici":- cijela ta nesuglasica (govoreći o ratu).

Avatar rubinet
rubinet
13:54 08.04.2026.

Nije krv voda.

