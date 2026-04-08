UŽIVO Flick radi dvije promjene na početku nastavka: Barca je u nevolji

Odličan pokušaj Rashforda iz slobodnog udarca, Musso to odbija u gredu
Odlična prilika za Barcelonu - Rashford je zaobišao Mussa, ali iz teške situacije trese vanjski dio mreže
Počelo je drugo poluvrijeme
Dvostruka promjena kod Barcelone: Ulaze Gavi i Fermin Lopez, a izlaze Lewandowski i Pedri
Gotov je prvi dio utakmice u Barceloni
Požutio je sada Marc Pubill
Igrat će se još četiri minute u Barceloni
Odlično pogađa Julian Alvarez iz slobodnog udarca
Ipak crveni karton za Cubarsija nakon VAR provjere
Cubarsi ruši Griezzmana kao zadnji čovjek obrane, dobio je žuti karton, a igrači Atletica traže crveni. Ide to gledati Istvan Kovacs
Martin puca iz daljine malo pokraj gola Atletica
Odlična solo-akcija Yamala, ali Pubill blokira njegov udarac
Ne može nastaviti Hancko, umjesto njega ulazi Marc Pubill
Novi žuti karton, ovoga puta za Kokea
Nova odlična prilika za domaće, Olmo je poslao odličnu fugu loptu za Rashforda, ali njegov udarac iz blizine brani Musso
Požutio je Pedri kod Barce
Hancko je ostao ležati nakon nezgodnog doskoka
Smirio je Atletico početnu dominaciju Barcelone i već neko vrijeme nema uzbuđenja
Zabio je Rahsford nakon što ga je odlično uposlio Yamal, ali označeno je zaleđe mladog Španjolca ranije u akciji i pogodak je s pravom poništen
Ponovno puca Rashford nakon ubačaja Koundea, ali odlazi to pokraj gola Mussa
Giuliano Simeone se našao u dobroj poziciji, ali puca vrlo loše
Novi pokušaj Barcelone, sada Cancelo puca, ali ponovno u argentinskog čuvara mreže
Evo i Atletica: Julian Alvarez se othrvao naletima Barceloninih braniča, ali njegov udarac na kraju ide direktno u Garciju
Koke je izgubio loptu u opasnoj zoni, ponovno je pucao Rashford, ali ponovno ga je zaustavio Musso
Prva prijetnja na današnjoj utakmici. Rashford je pucao iskosa, ali ravno u Mussa
Počela je utakmica na novom Camp Nou!
BARCELONA: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo - Garcia, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Lewandowski
ATLETICO: Musso - Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Alvarez, Griezmann
Glavni sudac je Istvan Kovacs iz Rumunjske.
Danas se u Ligi prvaka sastaju Barcelona - Atletico Madrid i PSG - Liverpool. Podsjetimo, Barcelona je prošle subote slavila u derbiju protiv Atletica u Madridu 2:1. Robert Lewandowski (37) još je jednom i u toj utakmici dokazao da su godine samo broj, zadavši odlučujući udarac Atleticu u pobjedi u pobjedi nad Atletico Madridom. Ta kasna pobjeda sada je postavila poljskog napadača na rub 75 godina starog rekorda La Lige.
Pogodak protiv Atletica ostavlja Lewandowskog samo jedan iza rekorda koji je postavio Juan Vazquez, koji je postao najbolji strijelac La Lige među igračima starijima od 37 godina tijekom sezone 1950.-51. s Celtom de Vigo, postigavši 13 pogodaka. Lewandowski, 75 godina kasnije, sada ima 12 pogodaka u La Ligi ove sezone.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Još iz kategorije
