BARCELONA - ATLETICO

UŽIVO Flick radi dvije promjene na početku nastavka: Barca je u nevolji

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - FC Barcelona v Atletico Madrid
ALBERT GEA/REUTERS
08.04.2026. u 20:49
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
BARCELONA
0-1
ATLETICO
Alvarez 45'
ČETVRTFINALE LIGE PRVAKA, 21.00, CAMP NOU, BARCELONA
52'

Odličan pokušaj Rashforda iz slobodnog udarca, Musso to odbija u gredu

50'

Odlična prilika za Barcelonu - Rashford je zaobišao Mussa, ali iz teške situacije trese vanjski dio mreže

46'

Počelo je drugo poluvrijeme

Zamjena
(Zamjena)

Dvostruka promjena kod Barcelone: Ulaze Gavi i Fermin Lopez, a izlaze Lewandowski i Pedri

Poluvrijeme
45+4' (Poluvrijeme)

Gotov je prvi dio utakmice u Barceloni

Žuti karton
45+1' (Žuti karton )

Požutio je sada Marc Pubill

Nadoknada
45 (Nadoknada)

Igrat će se još četiri minute u Barceloni

Gol
45' (Gol)

Odlično pogađa Julian Alvarez iz slobodnog udarca

Crveni karton
44' (Crveni karton )

Ipak crveni karton za Cubarsija nakon VAR provjere

VAR - Video Assistant Referee
41' (VAR - Video Assistant Referee)

Cubarsi ruši Griezzmana kao zadnji čovjek obrane, dobio je žuti karton, a igrači Atletica traže crveni. Ide to gledati Istvan Kovacs

33'

Martin puca iz daljine malo pokraj gola Atletica

32'

Odlična solo-akcija Yamala, ali Pubill blokira njegov udarac

Zamjena
32' (Zamjena)

Ne može nastaviti Hancko, umjesto njega ulazi Marc Pubill

Žuti karton
31' (Žuti karton )

Novi žuti karton, ovoga puta za Kokea

30'

Nova odlična prilika za domaće, Olmo je poslao odličnu fugu loptu za Rashforda, ali njegov udarac iz blizine brani Musso

Žuti karton
28 (Žuti karton )

Požutio je Pedri kod Barce

28'

Hancko je ostao ležati nakon nezgodnog doskoka

25'

Smirio je Atletico početnu dominaciju Barcelone i već neko vrijeme nema uzbuđenja

17'

Zabio je Rahsford nakon što ga je odlično uposlio Yamal, ali označeno je zaleđe mladog Španjolca ranije u akciji i pogodak je s pravom poništen

14'

Ponovno puca Rashford nakon ubačaja Koundea, ali odlazi to pokraj gola Mussa

12'

Giuliano Simeone se našao u dobroj poziciji, ali puca vrlo loše

10'

Novi pokušaj Barcelone, sada Cancelo puca, ali ponovno u argentinskog čuvara mreže

5'

Evo i Atletica: Julian Alvarez se othrvao naletima Barceloninih braniča, ali njegov udarac na kraju ide direktno u Garciju

4'

Koke je izgubio loptu u opasnoj zoni, ponovno je pucao Rashford, ali ponovno ga je zaustavio Musso

2'

Prva prijetnja na današnjoj utakmici. Rashford je pucao iskosa, ali ravno u Mussa

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica na novom Camp Nou!

SASTAVI

BARCELONA: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo - Garcia, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Lewandowski
ATLETICO: Musso - Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Alvarez, Griezmann

Glavni sudac je Istvan Kovacs iz Rumunjske.

NAJAVA

Danas se u Ligi prvaka sastaju Barcelona - Atletico Madrid i PSG - Liverpool. Podsjetimo, Barcelona je prošle subote slavila u derbiju protiv Atletica u Madridu 2:1. Robert Lewandowski (37) još je jednom i u toj utakmici dokazao da su godine samo broj, zadavši odlučujući udarac Atleticu u pobjedi u pobjedi nad Atletico Madridom. Ta kasna pobjeda sada je postavila poljskog napadača na rub 75 godina starog rekorda La Lige.

Pogodak protiv Atletica ostavlja Lewandowskog samo jedan iza rekorda koji je postavio Juan Vazquez, koji je postao najbolji strijelac La Lige među igračima starijima od 37 godina tijekom sezone 1950.-51. s Celtom de Vigo, postigavši ​​13 pogodaka. Lewandowski, 75 godina kasnije, sada ima 12 pogodaka u La Ligi ove sezone.

