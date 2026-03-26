Na Puskas Areni u Budimpešti

Uefa objavila ime popularnog benda koji će svirati na finalu Lige prvaka

The Killers
Danijel Lijović
VL
Autor
Hina
26.03.2026.
u 22:01

„Nismo dvojili niti sekunde o tome hoćemo li nastupiti ili ne“, službenu su izjavu dali članovi skupine The Killers poznati po hitovima „All these things that I've done“, „Human“, „Read my mind“ i mnogih drugih. Prošle godine uoči finala Lige prvaka na pozornici je zasvirao Linkin Park.

Europska nogometna organizacija (UEFA) objavila je da će ove godine, uoči finalne utakmice nogometne Lige prvaka, na Puskas Areni u Budimpešti svirati američki rock sastav The Killers.

Skupina koja je diljem svijeta prodala više od 35 milijuna albuma svirat će 30. svibnja kao najava velikom finalu elitnog natjecanja koje je prošle godine osvojio Paris St. Germain, a u ovoj sezoni su klubovi došli do četvrtfinalne faze.

„Nismo dvojili niti sekunde o tome hoćemo li nastupiti ili ne", službenu su izjavu dali članovi skupine The Killers poznati po hitovima „All these things that I've done", „Human", „Read my mind" i mnogih drugih. Prošle godine uoči finala Lige prvaka na pozornici je zasvirao Linkin Park.

U četvrtfinalu Lige prvaka sastat će se Real Madrid - Bayern, Sporting - Arsenal, Barcelona - Atletico Madrid i PSG - Liverpool.
