Barcino čudo ispisalo povijest u ludoj noći Lige prvaka: Za ovo je morao čekati čak 911 dana

Igor Tudor nije uspio s Tottenhamom napraviti čudo i nadoknaditi zaostatak (2:5) iz prve utakmice osmine finala Lige prvaka protiv madridskog Atletica. Spursi su sinoć odigrali vjerojatno najbolju utakmicu otkako je Tudor preuzeo momčad. No, bilo je to dovoljno samo za 3:2 pobjedu, odnosno, prolazak Atletica 7:5.
Sinoćnjom 7:2, odnosno, ukupnom 8:3 pobjedom nad Newcastleom, Barcelona je izborila plasman u četvrtfinale Lige prvaka. Po dva pogotka postigli su Raphinha i Robert Lewandowski, no u strijelce se upisao i Lamine Yamal. Zanimljivo, ovo je prva utakmica nokaut faze Laminea Yamala u Ligi prvaka na Camp Nouu, 911 dana nakon što je prvi put nastupio za klub u Europi.
Osamnaestogodišnjak ima 12 pogodaka u posljednjih 11 domaćih utakmica u Europi (šest pogodaka, šest asistencija).
S 18 godina i 248 dana, krilni napadač postao je najmlađi igrač koji je postigao 10 pogodaka u Ligi prvaka, nadmašivši prethodni rekord koji je postavio Kylian Mbappé, koji je to uspio s 18 godina i 350 dana tijekom svog boravka u Monacu i Paris Saint-Germainu. Barcelona je u svojoj povijesti samo dva puta kod kuće izgubila od engleskog protivnika (22 pobjede, 13 remija).
Newcastle je svoj optimizam gradio na činjenici da je bio neporažen u posljednjih šest utakmica Lige prvaka (3 pobjede/3 remija).
Izdvojimo i 4:0 pobjedu Liverpoola nad Galatasarayem. Redsi su s ukupnih 4:1 izborili prolazak u četvrtfinale. Od šest engleskih momčadi u natjecanju, samo su dvije prošle u završnicu, Liverpool i Arsenal.
Nije bilo nikakve drame u Münchenu gdje je Bayern opet pobijedio Atalantu 4:1 i s ukupnih 10:2 prošao dalje. Dva pogotka postigao je Harry Kane (25. i 54. minuta), a za drugi mu je asistirao Josip Stanišić. Naš je reprezentativac odigrao 72 minute, a Mario Pašalić s druge strane cijeli susret.
Harry Kane sada ima 30 pogodaka u 35 utakmica Lige prvaka otkako je potpisao za Bayern München 2023. godine, odnosno, 50 pogodaka ukupno u elitnom klupskom natjecanju. U utorak su plasman u četvrtfinale izborili Sporting, Arsenal, Real Madrid i PSG.
Decko igra nogomet! Ne povlaci igrace za dress, ne radi grube startove nad drugim igracima, brz je, i sto je najvaznije ima srce za ovaj sport, sto vecina igraca nema.U HNL-u se igra nogomet, balerinski, vracaju loptu unazad u nedogled, rade se opasni prekrsaji, igraci su spori, pa tako i igra. Ovaj decko nezna za nista od toga, samo napad, nije ga strah suociti se sa 3 igraca oko njega.