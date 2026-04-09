Našičani gaze Europu i bez straha čekaju giganta Kiela u četvrtfinalu

Rukometaši Nexea više nisu iznenađenje – oni su konstanta. Treći put u posljednje četiri godine među osam su najboljih u Europskoj ligi i time su jasno poručili: ovo nije slučajnost, ovo je sustav, karakter i kvaliteta koja traje. Jednom su već igrali završni turnir u Lisabonu, jednom su zapeli na posljednjoj stepenici prije njega, a sada ponovno stoje tamo gdje pripadaju – u samom vrhu.

Jedini hrvatski četvrtfinalisti

– Dao sam si truda i ustanovio da smo mi jedina hrvatska momčad u loptačkim sportovima koja će igrati u četvrtfinalu jednog europskog kupa. To nisu uspjeli ni vaterpolisti, odbojkaši, košarkaši ni nogometaši. Ponosan sam na svoju ekipu, ponosan sam na to kako smo hrabro odigrali uzvrat protiv Kristianstada. Posebno hvala gledateljima koji su nas bodrili svih 60 minuta – rekao je Krešimir Kozina, kapetan Našičana.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovaj plasman nije plod jednog dobrog dana – to je rezultat procesa. Od prve utakmice grupne faze bilo je jasno da Nexe ima nešto više. Ademar León, Partizan i Kadetten osjetili su čvrstinu i disciplinu ove momčadi, a prvo mjesto u skupini bilo je tek najava ozbiljne europske priče. Glavna runda donijela je pravu istinu. Hannover, Fredericia i ponovno Kadetten – protivnici bez slabosti, utakmice bez prostora za pogrešku. I upravo tu Nexe pokazuje lice ozbiljne momčadi. Kad je bilo najteže, kad se lomilo, stigla je pobjeda protiv Hannovera (26:23).

Kristianstad je trebao biti prepreka, ali pretvorio se u demonstraciju moći. Pobjeda u Švedskoj otvorila je vrata, ali ono što se dogodilo u Našicama bilo je – zatvaranje priče bez ikakve dileme. Od prve minute domaći su preuzeli kontrolu i nisu je ispuštali. Bez panike, bez padova, bez milosti. A iza svega – "Jastreb". Marcel Jastrzębski branio je kao u transu. Petnaest obrana, gotovo 46 posto uspješnosti – brojke koje lome protivnika i dižu dvoranu na noge. Kao da to nije dovoljno, dodao je i pogodak. U napadu, standardno – Tin Lučin – šest golova, sigurnost i rješenja u ključnim trenucima. Rezultat 32:27 nije samo pobjeda. Ukupnih 68:61 nije samo prolaz. To je potvrda razlike.

– Nitko sretniji od mene. Odigrao sam prve minute u Europskoj ligi, postigao pogodak, a mi smo prošli dalje. Žao mi je što se ozlijedio Haseljić pa sam uskočio na desno krilo. Mislim da nisam razočarao, meni je bilo bitno da ne razočaram ni gledatelje ni sebe. Dolazak Kiela velika je nagrada za sve nas. Igrali smo već s njima prošle sezone. Nisam tada bio u sastavu, ali sam gledao domaću utakmicu koju smo uvjerljivo izgubili, dok je u Kielu bilo samo minus tri. Vjerujem da možemo pružiti veliki otpor favoritu – rekao je Petar Barišić.

Momčad je u prvom dijelu sezone vodio Krešimir Ivanković, a na klupi ga je naslijedio Saša Barišić Jaman, dugogodišnji igrač i trener kluba. Naime, do odlaska Ivankovića vodio je drugu momčad Nexea.

– Moram čestitati dečkima na drugom poluvremenu. Sve što smo se dogovorili na poluvremenu, ispoštovali su. Ruku na srce, odigrali smo slabo prvih 30 minuta. Previše pogrešaka, a previše smo dali šansu suparniku koji je pogađao neke lagane šuteve. U nastavku smo igrali puno agresivnije u obrani i vratar nas je dobro pratio. A kada vratar ima svoj dan, onda ni pobjeda u jednoj tako velikoj utakmici nije daleko. Drago mi je da sam u igru uveo sve igrače i da su svi dali svoj doprinos – rekao je Jaman.

Duvnjaka ćemo lijepo ugostiti

Slijedi prava poslastica?

– Istina. Mogu samo poručiti Duvnjaku da ćemo ga lijepo ugostiti u njegovu kraju, ali da ćemo napraviti sve kako bismo im barem malo zagorčali put prema završnom turniru. No, rekao bih možda nešto što je još važnije, a to je domaće prvenstvo. U situaciji smo da ne ovisimo samo o sebi za plasman na drugo mjesto. Prvo moramo odraditi svoj dio posla, a onda čekati kiks Sesveta. Oni imaju četiri boda više. U redu, ako izgube kod nas i kod Zagreba, mi ćemo ih dostići. No, da bismo tada bili sigurni, moramo pobijediti Zagreb u gostima ili Gorica treba iznenaditi Sesvete i uzeti im bodove. U slučaju istog broja bodova, moramo ganjati i plus pet u međusobnom susretu protiv Sesveta jer smo tamo izgubili s četiri razlike – zaključio je Jaman.

I sada – nagrada. Ili izazov. Kako god gledali. U četvrtfinalu stiže THW Kiel – institucija europskog rukometa. Klub koji ne dolazi igrati, nego pobjeđivati. Ali u ovoj priči postoji dodatni sloj. U Našice dolazi i Domagoj Duvnjak – simbol hrvatskog rukometa, vođa generacije. Uz njega i Veron Načinović. Bit će to više od utakmice. Bit će to sudar identiteta, emocije i kvalitete. Večer u kojoj Našice ponovno postaju epicentar europskog rukometa.

Prva utakmica igra se 28. travnja. I jedno je potpuno jasno – Nexe nije ovdje da bi sudjelovao. Nexe je ovdje da pokuša napraviti još korak dalje.