NESTAO BEZ TRAGA

Otkriveno gdje je pobjegao Vedran Pavlek?

VL
Autor
Večernji.hr
08.04.2026.
u 21:13

Odvjetnica Lidija Horvat, koja ima iskustva s izručenjima iz različitih dijelova svijeta, ističe da se sličan slučaj još nije susrela.

Vedran Pavlek, za kojim je raspisana međunarodna tjeralica, uspio je napustiti Istanbul, a okolnosti tog poteza i dalje su nejasne. Prema informacijama RTL-a Danas, nedavno je u jednom veleposlanstvu pokušao prenijeti vlasništvo nad svojim nekretninama na druge osobe, no u tome nije uspio jer mu je imovina blokirana.

Neslužbeni izvori navode kako je nakon odlaska iz Turske otputovao u središnju Aziju, točnije u Kazahstan, gdje se, prema dostupnim informacijama, i dalje nalazi. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije želio potvrditi te navode. "Ja ne mogu ulazit u takve detalje, s obzirom na činjenicu da su aktivnosti u tijeku i to na međunarodnoj razini", rekao je Božinović.

Ostaje nepoznato zbog čega turske vlasti nisu postupile po raspisanoj tjeralici. Odvjetnica Lidija Horvat, koja ima iskustva s izručenjima iz različitih dijelova svijeta, ističe da se sličan slučaj još nije susrela. "Uvijek kada postoji nalog domaćeg tijela za uhićenjem ili istražni zatvor izdaje se ujedno i tjeralica, međunarodna, obično ako se osoba nalazi izvan zemlje. I ako postoji opasnost da će postati nedostupna. temeljem te tjeralice, osoba se locira i uhićuje odmah", rekla je odvjetnica Horvat.

Dodaje kako uhićenje može uslijediti i bez prethodne odluke o istražnom zatvoru. "Može ako postoji nalog za uhićenje, to je prije odluke o istražnom zatvoru se izdaje nalog za uhićenje temeljem tog naloga se izdaje tjeralica i uhićuje se ta osoba", objasnila je Horvat.
Komentara 2

Pogledaj Sve
KA
kamen3
21:48 08.04.2026.

Tko god želi pobjeći od ovakvog HR pravosuđa može jednostavno ali mora biti blizak HDZu.Možeš u Bosnu kao da si na Marsu.Uhidbeni nalozi ne vrijede kao u slučaju Zoltana Hernardi.Interpol ne raspisuje prave potjernice po nalogu HR policije jer ih nitko "ne doživljava" ozbiljnim.Većina tih neuspjeha jest uspjeh HDZa da se ne otkriju dublje "nevolje".

GO
Gof33
21:50 08.04.2026.

Amerikanci spašavaju svoje ljude iz najtežih situacija usred maksimalne opasnosti a naši nisu bili u stanju ovog dovesti iz turskog hotela a znili gdje se nalazi. Od ovih 30 milijuna odvojiti će za odvjetnike i sudstvo i pojesti će vukk magare... ništa novo . . .

