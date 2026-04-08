Otkriveno gdje je pobjegao Vedran Pavlek?

Vedran Pavlek, za kojim je raspisana međunarodna tjeralica, uspio je napustiti Istanbul, a okolnosti tog poteza i dalje su nejasne. Prema informacijama RTL-a Danas, nedavno je u jednom veleposlanstvu pokušao prenijeti vlasništvo nad svojim nekretninama na druge osobe, no u tome nije uspio jer mu je imovina blokirana.

Neslužbeni izvori navode kako je nakon odlaska iz Turske otputovao u središnju Aziju, točnije u Kazahstan, gdje se, prema dostupnim informacijama, i dalje nalazi. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije želio potvrditi te navode. "Ja ne mogu ulazit u takve detalje, s obzirom na činjenicu da su aktivnosti u tijeku i to na međunarodnoj razini", rekao je Božinović.

Ostaje nepoznato zbog čega turske vlasti nisu postupile po raspisanoj tjeralici. Odvjetnica Lidija Horvat, koja ima iskustva s izručenjima iz različitih dijelova svijeta, ističe da se sličan slučaj još nije susrela. "Uvijek kada postoji nalog domaćeg tijela za uhićenjem ili istražni zatvor izdaje se ujedno i tjeralica, međunarodna, obično ako se osoba nalazi izvan zemlje. I ako postoji opasnost da će postati nedostupna. temeljem te tjeralice, osoba se locira i uhićuje odmah", rekla je odvjetnica Horvat.

Dodaje kako uhićenje može uslijediti i bez prethodne odluke o istražnom zatvoru. "Može ako postoji nalog za uhićenje, to je prije odluke o istražnom zatvoru se izdaje nalog za uhićenje temeljem tog naloga se izdaje tjeralica i uhićuje se ta osoba", objasnila je Horvat.