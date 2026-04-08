NE IDE IZ PRVE

VIDEO Blamaža pred Mađarima: JD Vance nazvao Trumpa, pa ostao zatečen pred gomilom ljudi

JD Vance
Foto: Reuters/PIXSELL
Maša Ilotić Šuvalić
08.04.2026.
u 13:21

Trump je u razgovoru pohvalio Orbána rekavši da je fantastičan čovjek s kojim ima odličan odnos

Potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance pokušao je uživo nazvati predsjednika Donalda Trumpa putem spikerfon tijekom velikog mitinga u Mađarskoj, ali je prvi poziv završio fijaskom, što je izazvalo trenutak nelagode. Naime, na skupu "Dan prijateljstva" u Budimpešti, gdje je Vance boravio kako bi podržao reizbor mađarskog premijera Viktora Orbána, okupljenima je najavio iznenađenje. Imam posebnog gosta koji me zamolio da ga nazovem. Nadajmo se da će doista odgovoriti. Ovo će biti jako neugodno", nastavio je Vance.

Čim je nazvao Trumpa, čula se poruka govorne pošte. Vance je kratko rekao 'OK', nasmijao se i dodao: "Pokušajmo još jednom. Moram uhvatiti dobar signal ovdje". Nakon nekoliko sekundi, kada se čulo da zvoni, Vance je zadovoljno primijetio: "Zvoni, to je napredak". I tako je u drugom pokušaju Vance uspio. "Halo, gospodine predsjedniče, kako ste?",rekao je i dodao da je Trump na vezi s oko 5000 mađarskih patriota, dodajući "koji vas, čini mi se, vole čak i više nego Viktora Orbána".

Trump je u razgovoru pohvalio Orbána rekavši da je fantastičan čovjek s kojim ima odličan odnos. Posebno je istaknuo da Orbán "nije dopustio da ljudi upadaju u vašu zemlju i uništavaju je kao što su to učinili u drugim državama". Dodao je da je Orbán sačuvao zeemlju te da ga osobno jako voli.

Publika je burno pozdravila Trumpov javljanje, a Vance se tijekom smješkao. Iako je prvi pokušaj izazvao blagu nelagodu, događaj se na kraju pretvorio u uspješan trenutak podrške Orbánu i jačanja transatlantskih veza između SAD-a i Mađarske, piše People.
Viktor Orban Donald Trump Mađarska JD Vance

Komentara 7

SA
saudinus
13:08 08.04.2026.

Haha kupuj američku naftu i volim te.

BC
Black°Company
13:25 08.04.2026.

Kao prvo, ništa tu nije neugodno u vezi poziva, naslov vam je glupost.... Kao drugo, ne znam kolika je pohvala kad te prolupali orange hvali..... A kao treće, sad kad ga je Vance natjerao da kupi američku naftu i pritom dokazao da je JANAF-ov kapacitet dovoljan, nema više izgovora o kupovini ruske nafte. Za debelog Soroševog učenika, Vanceov posjet bio je poraz

Avatar anlaser
anlaser
13:35 08.04.2026.

Kakva blamaža i njega i šefa trumpa ! Bit će krvi do koljena reče Trump a onda ga Iranci oderaše sankcijama .

