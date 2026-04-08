VIDEO Blamaža pred Mađarima: JD Vance nazvao Trumpa, pa ostao zatečen pred gomilom ljudi

Potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance pokušao je uživo nazvati predsjednika Donalda Trumpa putem spikerfon tijekom velikog mitinga u Mađarskoj, ali je prvi poziv završio fijaskom, što je izazvalo trenutak nelagode. Naime, na skupu "Dan prijateljstva" u Budimpešti, gdje je Vance boravio kako bi podržao reizbor mađarskog premijera Viktora Orbána, okupljenima je najavio iznenađenje. Imam posebnog gosta koji me zamolio da ga nazovem. Nadajmo se da će doista odgovoriti. Ovo će biti jako neugodno", nastavio je Vance.

Čim je nazvao Trumpa, čula se poruka govorne pošte. Vance je kratko rekao 'OK', nasmijao se i dodao: "Pokušajmo još jednom. Moram uhvatiti dobar signal ovdje". Nakon nekoliko sekundi, kada se čulo da zvoni, Vance je zadovoljno primijetio: "Zvoni, to je napredak". I tako je u drugom pokušaju Vance uspio. "Halo, gospodine predsjedniče, kako ste?",rekao je i dodao da je Trump na vezi s oko 5000 mađarskih patriota, dodajući "koji vas, čini mi se, vole čak i više nego Viktora Orbána".

Trump je u razgovoru pohvalio Orbána rekavši da je fantastičan čovjek s kojim ima odličan odnos. Posebno je istaknuo da Orbán "nije dopustio da ljudi upadaju u vašu zemlju i uništavaju je kao što su to učinili u drugim državama". Dodao je da je Orbán sačuvao zeemlju te da ga osobno jako voli.

Publika je burno pozdravila Trumpov javljanje, a Vance se tijekom smješkao. Iako je prvi pokušaj izazvao blagu nelagodu, događaj se na kraju pretvorio u uspješan trenutak podrške Orbánu i jačanja transatlantskih veza između SAD-a i Mađarske, piše People.