Nezaboravni intelektualac kritizirao je Vučića, a posebno će ga pamtiti navijači u Zagrebu

Otišao je jedinstveni i neponovljivi Dule. Premda njegovi rezultati nisu tako zvučni kao oni od Željka Obradovića ili Dušana Ivkovića, Dušan Vujošević je itekako snažno utjecao na jugoslavensku a naročito na srpsku košarku. Otišao je učitelj, stvaratelj, trener intelektualac, veliki košarkaški znalac ali i borac za prave vrijednosti. Dok su drugi šutjeli, on se nije libio kritizirati vlastodršce, kako prijašnje tako i aktualne.

Nezaboravni Dule je s Partizanom izborio prvi Final Four Kupa prvaka (današnje Eurolige) a te iste 1988. je sa juniorskom reprezetacijom SFRJ osvojio europsko zlato. Bio je Dule i izbornik posljednje reprezentacije raspadajuće Jugoslavije na juniorskom Svjetskom prvenstvu održanom u ljeto 1991. u kanadskom Edmontonu.

A navijači Cibone pamtit će ga kao trenera crno-bijelih kojis u, tricom Kecmana preko cijelog terena, osvojili regionalnu ligu u Areni Zagreb. A kao trener istog kluba pet je puta osvajao ABA ligu.

U seniorskoj košarci bio je izbornik zajedničke zemlje Srbije i Crne Gore, potom samostalne Crne Gore a posljednji izbornički posao bio mu je vođenje selekcije BiH u koje ime je proglašen i počasnim građaninom Sarajeva. Posljednji klupski posao radio je u Rumunjskoj u Cluj-Napoci.