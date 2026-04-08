U STRATEŠKOM SMISLU NEMA USPJEHA

Primirje je ili tek predah ili početak kraja rata koji je oslabio sve uključene zemlje

Tomislav Krasnec
08.04.2026.
u 20:45

Pogledajmo kako tko stoji u strateškom smislu u trenutku obznanjenog prekida vatre

Primirje je dobra vijest, ali to još nije kraj rata od kojeg su svi imali štete i nitko zapravo još ne može reći da je pobijedio u strateškom smislu. Svi gube, odnosno sve su strane oslabljene. U najboljem slučaju, ovo je početak kraja rata. U najgorem slučaju, krhko primirje je samo predah prije no što se neprijateljstva nastave u dojučerašnjem obliku, vrlo razornom i štetnom za svijet, ne samo za zaraćene strane i Bliski istok. Pogledajmo kako tko stoji u strateškom smislu u trenutku obznanjenog prekida vatre.

Iran je na gubitku jer je prvog dana izraelsko – američkih napada smaknut vrhovni vođa Ali Khamenei i jer je u 39 dana rata iranski režim pretrpio goleme gubitke u ljudskim žrtvama, u uništenim kapacitetima Revolucionarne garde i vojske, u razorenim vojnim proizvodnim pogonima, oštećenoj civilnoj infrastrukturi itd. No, iranski režim nije pao, kako je to u svojim javnim izjavama zamišljao američki predsjednik Donald Trump, i Amerika i Izrael našli su se na gubitku zbog toga što je Iran uspio iskoristiti blokadu Hormuškog tjesnaca kao polugu kojom je Teheran nametnuo tako visoku cijenu za Ameriku, američke saveznike u Perzijskom zaljevu i za globalnu trgovinu (dakle, za sve zemlje svijeta) da je Trump pod pritiskom te visoke cijene počeo tražiti izlaz iz rata kojeg je pokrenuo.

rat SAD Izrael Iran Hormuški tjesnac

