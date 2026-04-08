Primirje je ili tek predah ili početak kraja rata koji je oslabio sve uključene zemlje

Primirje je dobra vijest, ali to još nije kraj rata od kojeg su svi imali štete i nitko zapravo još ne može reći da je pobijedio u strateškom smislu. Svi gube, odnosno sve su strane oslabljene. U najboljem slučaju, ovo je početak kraja rata. U najgorem slučaju, krhko primirje je samo predah prije no što se neprijateljstva nastave u dojučerašnjem obliku, vrlo razornom i štetnom za svijet, ne samo za zaraćene strane i Bliski istok. Pogledajmo kako tko stoji u strateškom smislu u trenutku obznanjenog prekida vatre.
Iran je na gubitku jer je prvog dana izraelsko – američkih napada smaknut vrhovni vođa Ali Khamenei i jer je u 39 dana rata iranski režim pretrpio goleme gubitke u ljudskim žrtvama, u uništenim kapacitetima Revolucionarne garde i vojske, u razorenim vojnim proizvodnim pogonima, oštećenoj civilnoj infrastrukturi itd. No, iranski režim nije pao, kako je to u svojim javnim izjavama zamišljao američki predsjednik Donald Trump, i Amerika i Izrael našli su se na gubitku zbog toga što je Iran uspio iskoristiti blokadu Hormuškog tjesnaca kao polugu kojom je Teheran nametnuo tako visoku cijenu za Ameriku, američke saveznike u Perzijskom zaljevu i za globalnu trgovinu (dakle, za sve zemlje svijeta) da je Trump pod pritiskom te visoke cijene počeo tražiti izlaz iz rata kojeg je pokrenuo.
