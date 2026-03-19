VIDEO Zvijezda vrištala od bolova, šok u Ligi prvaka: Nosili su ga s terena i davali mu kisik

Nakon poraza u Istanbulu 0-1, Liverpool je na Anfieldu porazio Galatasaray sa 4-0 izborivši četvrtfinale. Turski sastav se dobro držao u prvom poluvremenu, no u nastavku je potonuo primivši tri gola. Liverpool je poveo u 25. minuti, Alexis Mac Allister je izveo korner, a Dominik Szoboszlai sa 11 metara lijepo pogodio za 1-0. "Redsi" su u posljednjim trenucima mogli do zabiti i drugi gol, no Mohamed Salah nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac je odlično zaustavio Ugurcan Cakir. No, Liverpoolu je u nastavku trebalo samo osam minuta da s dva gola praktički osigura prolaz.

U 51. minuti je Hugo Ekitike sjajno Salahovo proigravanje pretvodio u gol, da bi dvije minute kasnije Ryan Gravenberch pospremio odbijanac za 3-0. Salah se iskupio za promašeni jedanaesterac pogodivši u 62. minuti za velikih 4-0. Pet minuta kasnije Salah je imao veliku priliku, no pogodio je vratnicu.

Težak poraz turskog giganta ostao je u sjeni gadne ozljede napadača turske momčadi Noe Langa. Nizozemac je zbog bizarne i vrlo bolne ozljede prsta morao napustiti travnjak Anfielda. Dogodio se to u 76. minuti utakmice, kada je Lang izgubio ravnotežu nakon duela s igračem Liverpoola Jonesom. Pri padu se uhvatio za reklamni pano uz gol-aut liniju, da bi se u sljedećem trenutku srušio na tlo i počeo vrištati od bolova.

Televizijske snimke pokazale su i krv na njegovoj ruci, što je dodatno zabrinulo liječnike Galatasaraya. Iako se službena dijagnoza još čeka, šuška se da je riječ o posjekotini ili lomu prsta.