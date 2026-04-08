Ovaj čovjek uručio je otkaz Hrvatu zbog Thompsonova koncerta: 'Bio sam komandant u Vukovaru'

Rukometni klub Vojvodina iz Novog Sada prošle godine odlučio je raskinuti ugovor s bivšim hrvatskim rukometnim vratarom Filipom Ivićem, samo tri tjedna nakon što je potpisao za klub. Razlog za takvu odluku bio je Ivićevo prisustvo na koncertu Marka Perkovića Thompsona, što je objavio na Instagramu, a potom objavu izbrisao.

U opširnom priopćenju objavljenom na službenim kanalima kluba, Vojvodina navodi da je „sa zaprepaštenjem primila vijest“ o tome da je Ivić prisustvovao onome što nazivaju „ustaškim skupom Marka Perkovića Thompsona“, tvrdeći da takva događanja „nisu glazbeni koncerti, već mjesta na kojima se veličaju ideje i simboli zločina nad srpskim narodom“. Iza Ivićeva otkaza stojao je predsjednik kluba, Dušan Bajatović.

Dušan Bajatović rođen je 1967. godine u Ravnom selu kod Vrbasa, a inače je poznati srpski biznismen i političar. Član je Socijalističke partije Srbije od osnivanja 1990. godine, a od 2008. godine obnaša dužnost generalnog direktora Javnog poduzeća Srbijagas. Krajem 2024. godine dospio je u fokus javnost jer je javno poručio da je prvi spreman ići na Kosovo, dođe li do rata. Također, dodao je da je tijekom 1990-ih bio u Vukovaru te u Bosni.

"Ja ću se prvi prijaviti. Bio sam vojni komandant, bio sam i u Vukovaru, bio sam i u Bosni, bio sam i na Kosovu i baš me briga, pričat ću o tome. Zvala me moja država. Je li ta politika dobra ili loša? Imali smo mi zamjerke i na Miloševićevu politiku, ali smo dobili Republiku Srpsku...", rekao je jednom prilikom.

U imovinskoj kartici naznačio je kako dobiva čak pet plaća, ukupno zarađuje oko 35 tisuća eura mjesečno, posjeduje 107 nekretnina u Srbiji i inozemstvu. U vlasništvu ima dva automobila, čamac, autoprikolicu, kamion, ali i skupocjeni traktor.