Najveći svih vremena: 'Boban je jako strastven šahist, a Rudić je učio od mojih mečeva'

U Zagreb je nedavno navratio Gari Kasparov, najveći šahist svih vremena, čovjek koji je u Hrvatsku doveo jedan od najprestižnijih šahovskih turnira (Grand Chess Tour), čiji je direktor Zlatko Klarić, koji će ovog ljeta doživjeti sedmo izdanje. I ovaj put uz potporu Vlade RH.
Već po tradiciji, partije će se igrati u hotelu Westin u kojem ćete između 1. i 5. srpnja moći gledati partije svjetskog prvaka Gukesha te igrača koji zauzimaju četvrto, peto, šest i 12. mjesto na svjetskog rejting-listi (Abdusatorov, Keymer, Firouzja, Giri...) i ostalih šahista iz samog svjetskog vrha. Aoni će se boriti za povećani nagradni fond, sa 175 na 200 tisuća eura, što je, preko vanjskih sponzora, osigurao upravo Gari Kasparov.
