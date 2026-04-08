Najviši hrvatski košarkaš dovodi u Split svjetskog MMA prvaka ali i niz drugih velikih sportskih zvijezda

U posljednjoj trećini travnja u Splitu će se održati vrlo zanimljiva sportska konferencija koju, uz sudjelovanje sportskih veličina poput Ivana Balića, Nikole Vujčića, Krune Simona, Boštjana Nachbara, Toma Aspinalla, Stipe Drviša i Barbare Matić, dodatno zanimljivom čini činjenica da ju organizira sportaš.

A riječ je o Bruni Šundovu, najvišem hrvatskom košarkaškom reprezentativcu ikad (221 centimetar), kojeg smo priupitali kako se upustio u taj relativno zahtjevan projekt. Jer, ipak je riječ o dvodnevnoj konferenciji s devet vrlo zanimljivih panela.

- To je svojevrsni splet okolnosti jer moja partnerica Maja bavi se organizacijom događanja a ima i svoju PR agenciju. Onda smo u tu priču odlučili ubaciti sport. Ona ima iskustva u organizacijskom dijelu ja imam sportske kontakte pa je sazrela ideja oko pokretanja sportske konferencije a jednu smo već organizirali, lani u Novalji.

Unatoč svom bogatom igračkom iskustvu, a Bruno je igrao u 37 klubova iz 20 zemalja, ovo je ipak iskorak iz svijeta treninga i utakmica.

- Meni ništa nije teško, kada odlučim u nešto krenuti onda tome pristupam tako da ću učiti po putu. Dakako, u postavljanju same konferencije jako je važno Majino iskustvo a s druge strane ja pak nemam problema kada su u pitanju pozivi sportašima. Uglavnom mi svi odgovore pozitivno, štoviše kažu mi da ćele biti dio toga. Zasad me nije nitko odbio tko je u to vrijeme dostupan. Bio bi s nama i Goran Ivanišević ali u to vrijeme nije u Splitu.

A kad smo već kod Splita, i Grad je dobro reagirao na Bruninu ideju.

- Podržali su nas i Županija, i Grad Split i lokalna turistička zajednica. Bez podrške Grada ovo ne bismo mogli realizirati. Organizacija nije problem ali financirati ovako nešto jest.

Ako je pak Split najsportskiji grad u Hrvatskoj, pa i šire, onda doista i zaslužuje kvalitetnu sportsku konferenciju. Uostalom, pričamo o gradu čiji su sportaši nastupili na Olimpijskim igrama u 18 sportova i pri tome osvojili 108 medalja u 12 sportova.

- Osim dva konferencijska dana imat ćemo i onaj treći s događanjima na sportskim objektima na Žnjanu gdje će se igrati košarka tri na tri, tenis, malo nogomet. Split stvarno ima bogatu sportsku priču i da vam svatko od živućih olimpijaca prezentira svoje osobno iskustvo to je veliko bogatstvo.

A i Brunino osobno iskustvo je golemo.

- Prošle godine sam morao pripremiti svoj životopis i uz asistenciju čovjeka vičnog pretraživanju interneta, i uz moje sjećanje, trebala su nam tri sata da sve to posložimo.

U priči njegove karijere itekako je važno i osobno sjećanje jer ima činjenica do kojih ni svemoćna umjetna inteligencija ne može doprijeti.

- Recimo, ja sam igrao dvije Ljetne NBA lige za klubove čiji dres nisam nosio u standardnoj ligi. A imao sam i potpisan ugovor sa Utah Jazzom za koji nikad nisam zaigrao ali su me morali plaćati dok sam igrao za drugi klub jer me nisu na vrijeme otpisali.

Među tih 20-ak zemalja su i one koje su sada u ratnoj zoni a to su Iran, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein.

- Dubai je fantastičan grad za živjeti no ovo vam je dokaz koliko malo nedostaje da krene naopako. Njihov problem je što oni nisu auto destinacija već tamo moraš letjeti. Imam prijatelje koji su i dalje ondje ali mi kažu da je sada sve prazno. Dakle, to je grad u koji je na dnevnoj bazi dolazilo od 800 tisuća do milijun turista ali i poslovnih ljudi a sada toga nema pa možete misliti koliki je to udar na njihovu ekonomiju. I zato sam ja nekako uvjeren da to neće još dugo trajati jer prevelika je to ekonomska šteta.

Igrao je Bruno i za iranski klub Petrochimi iz Mahshahra.

- U Iranu sam proveo četiri-pet mjeseci i to je bilo jako dobro iskustvo. Ondje sam stekao posve drugačiju sliku o Iranu od one kakvom se predstavlja u zapadnjačkim medijima. Zapravo, bilo je to jedno od mojih boljih iskustava. Mi jesmo zapadnjački orijentirani no uvijek je dobro čuti i drugu stranu. Njihov problem je njihova birokracija, njima je i u mirnodopskom razdoblju jako teško izaći iz Irana.

Ono što nas je pomalo iznenadilo jest da će konferencija imati i svoj borilački dio na kojem će sudjelovati Tom Aspinall, Stipe Drviš, Antonio Plazibat i Marin Škifić, UFC-ov producent kojem Bruno zahvaljuje na pomoći.

- Marina znam još iz vremena dok sam igrao u New Yorku, a Zoran Planinić u New Jerseyju, a on je radio za New Jersey Nets TV. U međuvremenu je on 15 godina radio kao producent UFC-ovih priredbi a kako on svako ljeto dođe u Hrvatsku tako smo jednom prilikom pričali zašto ne bismo pokrenuli svoj projekt. A

Borilački panel imat će i svoj terenski nastavak:

- Kad na Peristil izađe Dioklecijanova straža slikat ćemo UFC-ova prvaka Aspinalla s njima a odvest ćemo ga i na Poljud i uručiti dres Hajduka.

Jedan od atraktivnijih panela svakako će biti onaj naslovljen s "Što znači biti vrhunski sportaš, nekad i danas" a na kojem će sudjelovati olimpijska džudaška pobjednica Barbara Đinović (djevojački Matić), rukometna legenda Ivano Balić, bivši NBA igrač Boštjan Nachbar, dvostruki klupski košarkaški prvak Europe Kruno Simon, paraolimpijac Dino Sinovčić i trener vaterpolista Jadrana Jure Marelja.

A privlačno zvuči i panel "Kako stvaramo vrhunske sportaše" o čemu će govoriti Joško Vlašić, Ivica Tucak, Boško Čavka, Vedrana Grgin, Nikola Vujčić i psihijatar Boran Uglešić.

Već izdaleka zanimljivim se čine paneli "Hajduk – emocija kao strategija" pa "Izazovi profesionalnog psorta – iza reflektora" te "Budućnost sporta kroz nove medije".

Za praktikante ali i ljubitelje borilačkih sportova prava poslastica trebao bi biti panel "Izvan oktagona" na kojem će sudjelovati aktualni svjetski UFC prvak Tom Aspinall, njegov boksački trener Stipe Drviš (i bivši svjetski boksački prvak), velika svjetska kiboksačka zvijezda Antonio Plazibat te TV producent, bliski suradnik UFC-a, Marin Škifić.