Slavni trener Hrvatu dao takav kompliment kakav rijetko tko dobije!

Dejan Lovren u Liverpoolu je imao teških trenutaka, hrvatski branič često je bio kritiziran, što mu je stvaralo pritisak zbog kojeg je znao pogriješiti, a engleski mediji to kao da su jedva dočekali.

No, tada je na klupu redsa stigao Jürgen Klopp koji je od prvog dana stao uz našeg igrača, nije dao na njega čak ni kada bi pogriješio. Sam Lovren u nekoliko intervjua isticao je kako je Klopp imao ključnu ulogu u njegovu razvoju u Liverpoolu, što sada dolazi na naplatu.

Lovren je u fantastičnoj formi, postao je stup njihove obrane i pred njim je polufinale Lige prvaka. A Klopp je još jednom pokazao koliko vjeruje u njega.

- U Liverpoolu je jako teško biti branič jer se tvoje greške stalno gledaju. Ne znam kako je to izgledalo kad je Lovren tek došao u Liverpool, ali vjerojatno je napravio nekoliko grešaka. I ljudi će to uvijek imati na umu pa će svaki put reći: "Opet taj Lovren". No, ja sam dugo u ovom poslu i reći ću vam jednu stvar, zastao je Klopp pa hrvatskom reprezentativcu uputio pohvalu kakvu rijetko tko dobije:

- Kada bi mi netko dao rekao da su izumili nešto pomoću čega mogu sam kreirati idealnog braniča, to bi bio Lovren. Ljudi, on je jak, bez, igra s obje noge, sjajno igra glavom, skače do krova stadiona... On je sve što vam treba. Naravno, postoje i neke stvari koje se mogu popraviti, poput koncentracije, ali on je ljudsko biće, zaključio je priču trener Liverpoola.