Obje strane prekid vatre prikazuju kao – svoju pobjedu

Nakon 39 dana razarajućeg rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, u trenutku kada je svijet bio na rubu moguće kataklizme, američki predsjednik Donald Trump pristao je na dvotjedno primirje, manje od dva sata prije roka koji je postavio Teheranu za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca ili suočavanje s raširenim napadima na civilnu infrastrukturu. Trumpova objava, objavljena putem društvenih mreža, označila je iznenadni preokret u odnosu na njegovo ranije upozorenje da će "cijela civilizacija biti zbrisana večeras" ako se njegovi zahtjevi ne ispune. U pozadini se regija približavala trenutku eskalacije, uz procjene da su američki bombarderi bili na rubu iranskog zračnog prostora, dok su snage otpora bile u stanju pripravnosti, čekajući ono što je opisano kao "nulti sat".