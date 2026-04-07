UŽIVO Odlična utakmica na Bernabeuu: Promašuju se velike prilike

Kontru Reala poveo je Mbappe pa odložio za Viniciusa čiji udarac brani Neuer
Počeo je prijetiti i Real, Mbappe je sada pucao iz blizine, ali zaustavio ga je Neuer
Kane je spustio loptu za usamljenog Upamecana nakon ubačaja, ali spetljao se Francuz i loše zahvatio loptu pa je njegov udarac s gol-linije izbacio Carreras
Dobar pokušaj Olisea odlazi od živog zida u korner
Bayern će imati slobodni udarac u opasnoj zoni
Odmah na startu prva prijetnja gostiju, ali Laimer nije bio precizan
Krenula je lopta s centra!
Real: Lunin - Carreras, Rudiger, Huijsen, Alexander-Arnold - Güler, Tchouameni, Pitarch, Valverde - Vinicius, Mbappe
Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić - Pavlović, Kimmich - Diaz, Gnabry, Olise - Kane
U drugom susretu sastaju se Sporting i Arsenal.
Spektakularnu utakmicu možete pogledati na prvom programu Arena Sporta.
Glavni sudac je Michael Oliver iz Engleske.
Večeras je na rasporedu prvi od dva okršaja europskih giganata u četvrtfinalu Lige prvaka. Madridski Real nakon eliminacije Manchester Citya na Bernabeu dočekuje moćni Bayern koji je pregazio Atalantu u osmini finala LP-a.
Kod Bavaraca bi od prve minute trebao istrčati naš Josip Stanišić, dok Real ima problema s ozljedama jer Arbeloa ne može računati na Coutroisa, Mendya, Ceballosa te Rodrgya koji se teško ozlijedio.
Trump zaprijetio: 'Iran može biti uništen u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti sutra'
Opet snijeg! U Hrvatsku stiže nagla promjena vremena i pad temperatura
'Ovo što radi Luka Modrić je skandal. Uprava Milana već je odlučila što će učiniti s ugovorom'
Najstariji srpski pjevač (88) ljubi 41 godinu mlađu: 'Mojoj djeci nije bilo ugodno, ali su shvatila'
Želite prijaviti greške?
Mateša je pogodna figura za prozivku, ali najveća je odgovornost na revizorima
Koje su škole završili? Jedan akademik, šest sveučilišnih profesora i profesorica te 18 doktorata. Evo koliko su školovani ostali
'Kaže se 'ljudi su dobri'. Ali nisu, prosječan čovjek je u boljem slučaju veliko đubre, a u gorem monstrum'
Netflix briše filmove, Bezos nam otima e-knjige... je li vrijeme za diskove i papir?
Kylian Mbappé otkrio kako se osvetio Jošku Gvardiolu: 'Nisam zaboravio što mi je učinio'
"Moje slavlje protiv Gvardiola? To je počelo u prvoj utakmici. Srušio me i jako je burno proslavio nakon što je zaustavio kontru. Takve stvari ne zaboravljam", rekao je francuski napadač.
Uefa objavila ime popularnog benda koji će svirati na finalu Lige prvaka
„Nismo dvojili niti sekunde o tome hoćemo li nastupiti ili ne“, službenu su izjavu dali članovi skupine The Killers poznati po hitovima „All these things that I've done“, „Human“, „Read my mind“ i mnogih drugih. Prošle godine uoči finala Lige prvaka na pozornici je zasvirao Linkin Park.
Je li ovo pošteno? Superračunalo gurnulo hrvatskog reprezentativca u drugi plan
Sada kada je pozornica postavljena za četvrtfinale, evo kako superračunalo Opta vidi šanse svake momčadi za osvajanje naslova Lige prvaka u svibnju...
Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'
Za našeg Tudora je to bila važna pobjeda nakon teškog i burnog početka u Londonu, ali ono što je uslijedilo nakon utakmice podiglo je prašinu u medijskom eteru
Barcino čudo ispisalo povijest u ludoj noći Lige prvaka: Za ovo je morao čekati čak 911 dana
Osamnaestogodišnjak ima 12 pogodaka u posljednjih 11 domaćih utakmica u Europi (šest pogodaka, šest asistencija)
VIDEO Zvijezda vrištala od bolova, šok u Ligi prvaka: Nosili su ga s terena i davali mu kisik
Težak poraz turskog giganta ostao je u sjeni gadne ozljede napadača turske momčadi Noe Langa. Nizozemac je zbog bizarne i vrlo bolne ozljede prsta morao napustiti travnjak Anfielda
Sjajni Tudorov Tottenham pobijedio Atletico u fantastičnom dvoboju Lige prvaka (3:2)
Već nakon prve utakmice bilo je jasno kako samo čudo može odvesti Spurse do četvrtfinala. Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, španjolski sastav se dva puta vratio, no u sudačkoj nadoknadi Tottenham je ipak izborio barem mininalnu pobjedu
Nećete vjerovati tko uz europskog giganta drži rekord po broju postignutih pogodaka u Ligi prvaka
Na drugom mjestu je teško stradavanje zagrebačkog Dinama u Munchenu od Bayerna sa 2-9 u rujnu 2024. godine. Monaco je sa 8-3 pobijedio Deportivo u studenom 2003. godine
Barcelona uništila Newcastle u nevjerojatnoj utakmici Lige prvaka (7:2)
Bila je to fantastična predstava Barcelone, posebno Brazilca Raphinhe koji je zabio dva gola, dva puta je asistirao, izborio je kazneni udarac, te imao "predasistenciju" kod još jednog gola.
Vinicius otkrio što stoji iza kontroverzne proslave gola koja je razbjesnila Engleze
Nakon što je Real Madrid izbacio Manchester City iz Lige prvaka ukupnim rezultatom 5:1, Vinicius Jr. objasnio je svoju kontroverznu proslavu. Brazilac je otkrio kako je gesta 'plakanja' bila izravan odgovor na ruganje navijača Cityja koje je doživio zbog gubitka Zlatne lopte 2024. od njihovog igrača Rodrija