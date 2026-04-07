REAL - BAYERN

UŽIVO Odlična utakmica na Bernabeuu: Promašuju se velike prilike

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - Real Madrid v Bayern Munich
GONZALO FUENTES/REUTERS
07.04.2026. u 20:57
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
REAL MADRID
0-0
BAYERN
ČETVRTFINALE LIGE PRVAKA, 21:00, SANTIAGO BERNABEU, MADRID
18'

Kontru Reala poveo je Mbappe pa odložio za Viniciusa čiji udarac brani Neuer

15'

Počeo je prijetiti i Real, Mbappe je sada pucao iz blizine, ali zaustavio ga je Neuer

9'

Kane je spustio loptu za usamljenog Upamecana nakon ubačaja, ali spetljao se Francuz i loše zahvatio loptu pa je njegov udarac s gol-linije izbacio Carreras

6'

Dobar pokušaj Olisea odlazi od živog zida u korner

5'

Bayern će imati slobodni udarac u opasnoj zoni

1'

Odmah na startu prva prijetnja gostiju, ali Laimer nije bio precizan

Početak
1' (Početak)

Krenula je lopta s centra!

SASTAVI

Real: Lunin - Carreras, Rudiger, Huijsen, Alexander-Arnold - Güler, Tchouameni, Pitarch, Valverde - Vinicius, Mbappe

Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić - Pavlović, Kimmich - Diaz, Gnabry, Olise - Kane

U drugom susretu sastaju se Sporting i Arsenal.

PRIJENOS

Spektakularnu utakmicu možete pogledati na prvom programu Arena Sporta.

Glavni sudac je Michael Oliver iz Engleske.

NAJAVA

Večeras je na rasporedu prvi od dva okršaja europskih giganata u četvrtfinalu Lige prvaka. Madridski Real nakon eliminacije Manchester Citya na Bernabeu dočekuje moćni Bayern koji je pregazio Atalantu u osmini finala LP-a. 

Kod Bavaraca bi od prve minute trebao istrčati naš Josip Stanišić, dok Real ima problema s ozljedama jer Arbeloa ne može računati na Coutroisa, Mendya, Ceballosa te Rodrgya koji se teško ozlijedio.

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još