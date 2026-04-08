Sprema se novi preokret: Stižu zahlađenje, snažan vjetar, čak i snijeg. Evo kada sve kreće

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, ponegdje s prolazno umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu bit će slab, umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu se očekuje umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima, a poslijepodne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 13 i 18 °C, a na Jadranu 19 i 23 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Za danas su za riječku regiju te cijelu obalu izdana žuta upozorenja zbog vjetra.

Sutra, u četvrtak, bit će djelomice sunčano. Poslijepodne, uz više oblaka na krajnjem istoku lokalno može biti slabe kiše. Vjetar na kopnu bit će slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku na udare i jak sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ujutro ponegdje s olujnim udarima, a u drugom dijelu dana u Dalmaciji sjeverozapadnjak, na sjeveru jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će većinom od 0 do 5 °C, uglavnom po kotlinama Gorske Hrvatske slab mraz, a na moru između 8 i 13 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 20 °C.

"U četvrtak i subotu djelomice, ponegdje i pretežno sunčano te uglavnom suho. U petak oblačnije uz povećanu vjerojatnost za mjestimičnu kišu, a u najvišem gorju može biti i susnježice i snijega. Vjetar u unutrašnjosti povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u četvrtak na istoku i jači sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a u petak prijepodne prolazno umjereno jugo. Temperatura zraka još niža, ujutro na kopnu raste vjerojatnost slabog mraza, osobito po kotlinama", navodi DHMZ u prognozi za sljedećih nekoliko dana.