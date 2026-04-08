Zastrašujuća prijetnja ruskog tajkuna: 'Sve će odlučiti nuklearni udar. Rat će završiti za mjesec dana'

Ruski oligarh i bliski saveznik Kremlja Konstantin Malofejev izjavio je da će ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuti nuklearni udar na Ukrajinu kako bi okončao rat, tvrdeći da bi taktička nuklearna bomba mogla dovesti do završetka sukoba u roku od samo mjesec dana. Malofejev, poznati milijarder i vlasnik tvrdo proruskog TV kanala Tsargrad, iznio je ove šokantne tvrdnje u komentaru na svom mediju. Prema njegovim riječima, "sve će odlučiti nuklearni udar", te je vrijeme da se rat u Ukrajini „odmah završi“.

Oligarh je precizirao da bi Rusija stanovništvo zapadne Ukrajine unaprijed upozorila 72 sata prije napada. "Rat će završiti za mjesec dana", rekao je Malofejev i usporedio taktičko nuklearno oružje s atomskim bombama bačenim na Hirošimu i Nagasaki. Tvrdio je da bi jedna takva bomba mogla spasiti desetke tisuća života, baš kao što su to učinile američke bombe.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada je Rusija zabrinuta zbog novih ukrajinskih balističkih projektila (FP-9) dometa oko 850 kilometara, koji bi mogli dosegnuti ključne ciljeve u Moskvi već za nekoliko tjedana. Malofejev je treći 'proruski glasnogovornik' u samo dva dana koji otvoreno poziva na uporabu nuklearnog oružja.

Malofejev je poznat kao ultrakonzervativni propagandist i jedan od najžešćih zagovornika rata protiv Ukrajine. Često se pojavljuje u ruskim državnim medijima i ima značajan utjecaj među tvrdom linijom Kremlja, iako njegove najradikalnije ideje ne moraju uvijek odražavati službeni stav predsjednika Putina.

Do sada nije bilo službene reakcije Kremlja na ove izjave. Međutim, one dolaze u kontekstu pojačane ratne retorike na ruskim državnim televizijama, gdje se sve češće spominju nuklearne opcije kao odgovor na ukrajinske napade i zapadnu pomoć Kijevu. Ove prijetnje izazvale su zabrinutost u međunarodnoj javnosti, posebno jer dolaze od utjecajnog oligarha bliskog vrhu ruske vlasti, piše Mirror.

Podsjetimo, situacija na bojištu se mijenja. Bivši direktor CIA-e i umirovljeni američki general David Petraeus izjavio je da Rusija više nema prevlast u ratu protiv Ukrajine, unatoč golemim prednostima u broju vojnika, naoružanju i veličini gospodarstva. "Mislim da je izvanredno to što Rusija više nema prevlast", rekao je Petraeus u intervjuu za CBS News tijekom svog desetog posjeta Ukrajini od početka ruske invazije 2022. godine.

"Rusija znatno nadmašuje Ukrajinu u broju vojnika. Nadmašuje je i u naoružanju. Ima gospodarstvo 10 ili 12 puta veće od ukrajinskog. Pa ipak, ukrajinske snage upravo sada zaustavljaju Ruse na prvim crtama“, naglasio je Petraeus nakon što je obišao ukrajinske jedinice blizu bojišnice. On je posebno istaknuo ukrajinsku inovativnost u bespilotnim sustavima, koja je, prema njegovim riječima, omogućila da se neutraliziraju ruske prednosti. Petraeus je dodao da su u posljednja dva mjeseca ukrajinske snage ostvarile veće pomake na terenu nego ruske. Petraeus je pohvalio ukrajinski pristup ratovanju, posebno integraciju dronova u širi digitalni sustav bojišnice koji omogućuje gotovo konstantno praćenje i napade na ciljeve. Ukrajina masovno proizvodi jeftine FPV dronove, a uskoro se očekuju i algoritamski vođeni dronovi koje će biti teže ometati elektroničkim ratovanjem. Dodao je da Zapad mora naučiti potpuno novi koncept ratovanja.