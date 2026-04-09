SILNO RAZOČARAN

Čovjek o kojem bruji cijela regija u suzama otvorio dušu: 'Ta laž me najviše povrijedila, jako boli'

U razgovoru za Sky Sport rekao je kako se osjeća odgovornim, ali je također demantirao napise da je tražio novčane nagrade od saveza

Vratar talijanske reprezentacije i Manchester Citya Gianluigi Donnarumma prekinuo je šutnju nakon debakla u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, ne skrivajući emocije i veliko razočaranje. U razgovoru za Sky Sport rekao je kako se osjeća odgovornim, ali je također demantirao napise da je tražio novčane nagrade od saveza: 'Jako boli, stvarno jako', rekao je silno razočarani Donnarumma.

- Bili su ovo teški i naporni dani, kako za mene i cijelu momčad, tako i za sve Talijane kojima je bilo silno stalo da opet idemo na Svjetsko prvenstvo. Nažalost, nismo uspjeli i to moramo prihvatiti te krenuti dalje. Bilo je teško to probaviti, ali moramo početi ispočetka, reagirati i nastaviti dalje - izjavio je. 

Buffonov nasljednik posebno se osvrnuo na kritike i glasine koje su se pojavile na društvenim mrežama.

- Povrijedili su me komentari i riječi koje su se pojavile. Kao kapetan, nikada nisam tražio ni eura od reprezentacije. Ono što Savez radi jest dar igračima koji se kvalificiraju na turnir, ali samo to. Nitko nije ništa tražio od Saveza.

Na kraju razgovora, pogođeni vratar azzurra nije mogao suzdržati suze.

- Normalno je da se osjećaš odgovornim za sve što se sada događa i to boli. Ali moramo ići dalje, zahvaljujem svima na važnoj podršci koju su nam pružili. Uostalom, unatoč razočaranju, postigli smo i važne stvari, od osvajanja Eura do rekorda uzastopnih pobjeda. Nije sve za baciti. Moramo reagirati. Teško je, ali moramo snažno krenuti naprijed - zaključio je Donnarumma.
