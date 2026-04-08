FOTO Što je ova egzotična letjelica radila iznad europske zemlje? Isprva su je zamijenili s bombarderom, ali onda su došle dodatne slike

Prošlog mjeseca na internetu su se pojavile slike nadzornog i izviđačkog drona, obično (i neslužbeno) nazivanog RQ-180, ili njegove novije verzije, kako slijeće u zračnu bazu Larissa u Grčkoj. Od tada je ta letjelica nekoliko puta redovno snimana iznad te baze kako uzlijeće i slijeće, a analitičari su njene aktivnosti povezali sa aktualnim ratom u Iranu.



Naime, RQ-180 je sljednik programa bespilotnih letjelica iz kasnog Hladnog rata poznatih kao Quartz, koje su bile namijenjene stalnom praćenju mobilnih balističkih projektila s nuklearnim glavama duboko u Sovjetskom Savezu. RQ-180 mogao bi u Operaciji Epic Fury imao funkciju pronalaska i uništavanja iranskih lansera. Ukratko, 18. ožujka lokalna grčka web stranica s vijestima onlarissa.gr prvi je put objavila slike onoga što je pogrešno identificirala kao bombarder B-2 koji je sletio u zračnu bazu Larissa, poznatu i kao Nacionalna zračna luka Larissa. Baza, koja pripada grčkim zračnim snagama, ali je poznata i po tome što su u njoj letjelice MQ-9 Reaper američkih zračnih snaga.