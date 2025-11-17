Sad je jasno: Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu prijeti sudar s velesilom!

Čudo se, ipak, nije dogodilo. Iako je Italija u nedjelju teško poražena od Norveške, Nijemci su pred svojim navijačima već nakon 45 minuta imali 4:0 protiv Slovačke, a kasnije su izbrojali i do šest i tako vatrene gurnuli u drugu jakosnu skupinu na ždrijebu skupina Svjetskog prvenstva bez obzira na konačan rezultat utakmice s Crnom Gorom u Podgorici. Svečana ceremonija izvlačenja kuglica za nadolazeći Mundijal održat će se u Las Vegasu 5. prosinca u 18 sati po našem vremenu, a Hrvatskoj dakle, sad je jasno, potencijalno već u skupini dolazi - velesila.

Da ponovimo, novi format natjecanja donosi 12 skupina s po četiri momčadi, iz kojih će u nokaut-fazu proći po dvije prvoplasirane te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Reprezentacije će na ždrijebu biti podijeljene u četiri jakosne skupine s po 12 momčadi, a svaka skupina na Mundijalu sastojat će se od po jedne momčadi iz svakog pota, uz poštivanje geografskih ograničenja koja, primjerice, ne dopuštaju više od dvije europske momčadi u istoj skupini. Konkretno, prvu jakosnu skupinu će uz tri domaćina turnira činiti devet najbolje plasiranih reprezentacija s FIFA-ine ljestvice koja će službeno izaći u srijedu.

🔝 Top 12 in FIFA ranking (as of 17 Nov):



1⃣ 🇪🇸 1884

2⃣ 🇦🇷 1873

3⃣ 🇫🇷 1870

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1834

5⃣ 🇧🇷 1763

6⃣ 🇵🇹 1760

7⃣ 🇳🇱 1756 (➕1.6)

8⃣ 🇧🇪 1730

9⃣ 🇩🇪 1724 (➕7.4)

--

1⃣0⃣ 🇭🇷 1717 (➕4.3)

1⃣1⃣ 🇲🇦 1711

1⃣2⃣ 🇮🇹 1702



▪️🇩🇪 confirms Pot 1 at the World Cup!

▪️🇭🇷 will be Pot 1 only if 🇧🇪… — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 17, 2025

Domaćini su već unaprijed raspoređeni: Meksiko će biti nositelj skupine A, Kanada skupine B, a SAD skupine D. Preostalih devet mjesta u prvoj jakosnoj skupini rezervirano je za najbolje reprezentacije svijeta prema FIFA-inoj ljestvici, što znači da Hrvatsku u skupini potencijalno čeka okršaj s nekom od velesila poput Argentine, Francuske, Španjolske, Brazila, Engleske ili Portugala.

Podsjetimo, Hrvatska je i na zadnja dva svjetska prvenstva bila u drugoj jakosnoj skupini na ždrijebu. Na putu do ruskog srebra pobijedili smo Argentinu iz prvog pota, a u Kataru smo pak s Belgijom u posljednjem kolu odigrali bez pogodaka, što nas je i odvelo u nokaut-fazu. Dakle, rekli bismo, nema veze što nismo u prvom šeširu, tim više što postoji objektivna mogućnost da se među 12 reprezentacija izvuče i neko od domaćina.

🌍 European WC qualifiers (as of 17 Nov):



7⃣/1⃣2⃣ confirmed ✅ WC participants:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇭🇷🇵🇹🇳🇴🇳🇱🇩🇪



1⃣0⃣/1⃣6⃣ confirmed Playoff participants:

🇦🇱☘️🇨🇿🇸🇪🇷🇴🇮🇪🇺🇦🇮🇹🇵🇱🇸🇰



1⃣1⃣ remaining teams that will be put into one of the two categories above:

🇪🇸🇹🇷🇩🇰🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇲🇰🇧🇪🇦🇹🇧🇦🇨🇭🇽🇰 pic.twitter.com/OiI5ixPyCV — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 17, 2025

Kvalifikacijski ciklus još nije u potpunosti završen diljem svijeta. Posljednji putnici za Mundijal bit će poznati u ožujku sljedeće godine nakon europskih i međukontinentalnih doigravanja. Unatoč tome, ždrijeb će se održati ranije, a mjesta reprezentacija iz doigravanja bit će unaprijed određena, čime će sve momčadi, pa tako i Hrvatska, znati potencijalni kostur natjecanja i put koji ih vodi prema finalu zakazanom za 19. srpnja na MetLife stadionu u New Jerseyju.