Luka Modrić će razveseliti čitavu naciju, palo veliko obećanje: 'Nećete biti uskraćeni'

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras zaključuje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Crne Gore. Iako su vatreni već osigurali vizu za SAD, Kanadu i Meksiko, susret u Podgorici nosi posebnu težinu. Na konferenciji za medije, izbornik Zlatko Dalić odgovorio je na pitanje koje je najviše zanimalo crnogorsku javnost. Na upit hoće li kapetan Luka Modrić zaigrati, Dalić je bio jasan: "Publika u Crnoj Gori zaslužuje vidjeti Luku Modrića. Luka će igrati sigurno. On je svjetski vrh nogometa i ovo je prilika da to pokaže i u Podgorici. Nećete biti uskraćeni", poručio je izbornik, potvrdivši da će nogometni maestro istrčati na travnjak Gradskog stadiona.

Unatoč osiguranom plasmanu, za Dalićevu momčad kvalifikacije nisu gotove. Ulog je golem – pobjeda ostavlja Hrvatsku u igri za prvi jakosni šešir na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo. Za to je, uz trijumf u Podgorici, potrebno i da Njemačka u svom posljednjem susretu, kod kuće protiv Slovačke ne osvoje sve bodove. Motivacija je stoga na najvišoj razini, jer Hrvatska želi završiti kvalifikacije sa stilom, bez poraza i s još impresivnijom gol-razlikom. "Želimo u stilu završiti kvalifikacije, a pritom se još borimo i za prvi šešir na ždrijebu", jasan je bio Dalić uoči utakmice u Podgorici.

1⃣0⃣/1⃣2⃣ Pot 1 spots are 🔒 LOCKED.



▪️🇧🇪 BEL will ✅ clinch Pot 1 if they DON'T LOSE to 🇱🇮 LIE.

▪️🇩🇪 GER will ✅ clinch Pot 1 if they beat 🇸🇰 SVK.

▪️🇭🇷 CRO needs to beat 🇲🇪 and hope 🇩🇪 doesn't win (or 🇧🇪 loses).

▪️🇲🇦 MAR needs to beat 🇺🇬 and hope both 🇩🇪🇭🇷 don't win (or one of… pic.twitter.com/jecO4Xiho2 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 17, 2025

Izbornik je najavio da će priliku dobiti i neki igrači s manjom minutažom, ali to ne znači da će Hrvatska nastupiti u oslabljenom sastavu. "Poslat ćemo najjači mogući sastav, ovisi o tome tko je najsvježiji. Tu su i Luka, Perišić i Kramarić. Rasporedit ćemo snage", objasnio je Dalić, kako prenosi Sportklub. S velikim poštovanjem govorio je i o protivniku, istaknuvši kako Crna Gora ima novog izbornika i mladu, motiviranu momčad. "Imaju nove igrače, to im je prilika za dokazivanje, tako da će nam biti teško", svjestan je Dalić izazova koji ga čeka.