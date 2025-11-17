Naši Portali
SVI SU ODUŠEVLJENI

Luka Modrić će razveseliti čitavu naciju, palo veliko obećanje: 'Nećete biti uskraćeni'

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
17.11.2025.
u 16:52

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Podgorici igra posljednju utakmicu kvalifikacija za SP. Iako je plasman osiguran, Zlatko Dalić najavio je jak sastav, a crnogorskim novinarima dao je obećanje koje su s nestrpljenjem iščekivali

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras zaključuje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Crne Gore. Iako su vatreni već osigurali vizu za SAD, Kanadu i Meksiko, susret u Podgorici nosi posebnu težinu. Na konferenciji za medije, izbornik Zlatko Dalić odgovorio je na pitanje koje je najviše zanimalo crnogorsku javnost. Na upit hoće li kapetan Luka Modrić zaigrati, Dalić je bio jasan: "Publika u Crnoj Gori zaslužuje vidjeti Luku Modrića. Luka će igrati sigurno. On je svjetski vrh nogometa i ovo je prilika da to pokaže i u Podgorici. Nećete biti uskraćeni", poručio je izbornik, potvrdivši da će nogometni maestro istrčati na travnjak Gradskog stadiona.

Unatoč osiguranom plasmanu, za Dalićevu momčad kvalifikacije nisu gotove. Ulog je golem – pobjeda ostavlja Hrvatsku u igri za prvi jakosni šešir na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo. Za to je, uz trijumf u Podgorici, potrebno i da Njemačka u svom posljednjem susretu, kod kuće protiv Slovačke ne osvoje sve bodove. Motivacija je stoga na najvišoj razini, jer Hrvatska želi završiti kvalifikacije sa stilom, bez poraza i s još impresivnijom gol-razlikom. "Želimo u stilu završiti kvalifikacije, a pritom se još borimo i za prvi šešir na ždrijebu", jasan je bio Dalić uoči utakmice u Podgorici.

Izbornik je najavio da će priliku dobiti i neki igrači s manjom minutažom, ali to ne znači da će Hrvatska nastupiti u oslabljenom sastavu. "Poslat ćemo najjači mogući sastav, ovisi o tome tko je najsvježiji. Tu su i Luka, Perišić i Kramarić. Rasporedit ćemo snage", objasnio je Dalić, kako prenosi Sportklub. S velikim poštovanjem govorio je i o protivniku, istaknuvši kako Crna Gora ima novog izbornika i mladu, motiviranu momčad. "Imaju nove igrače, to im je prilika za dokazivanje, tako da će nam biti teško", svjestan je Dalić izazova koji ga čeka.
Vatreni SP 2026. Luka Modrić hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
TO
TomoVinkovićbeatsIMT
17:08 17.11.2025.

Iskreno se nadam da će igra proći u fair playu, a ne u 'slučajnom' ozljeđivanju ključnih igrača naše reprezentacije

IGRA SE VEČERAS

Utakmica u kojoj ne igra Hrvatska će odrediti sudbinu vatrenih na svjetskom prvenstvu

Podsjetimo, kad bi se Hrvatska našla u prvoj jakosnoj skupini, potencijalni protivnici iz druge jakosne skupine bili bi joj Njemačka, Maroko, Italija, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Danska, Iran, Južna Koreja i Austrija. Kad bi se Hrvatska našla u drugoj jakosnoj skupini, potencijalni protivnici iz prve bili bi joj Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka, SAD, Kanada i Meksiko

