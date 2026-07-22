Ženu zgrozio običaj na svadbama, gosti se osjećaju poniženo: 'To nikad ne bih dozvolila'

"Jučer sam bila na svadbi, a skoro i na 18. rođendanu gdje dvije žene sjede za stolom gdje je kuverta i upisuju tko je koliko dao? Ja to nikad ne bih dozvolila, kakvo je vaše mišljenje?", napisala je jedna korisnica na Redditu i pokrenula žustru raspravu o običaju koji, čini se, još uvijek živi u nekim dijelovima regije. Njezino iskustvo izazvalo je desetke reakcija, a mnogi su podijelili slične, često i bizarnije situacije kojima su svjedočili na proslavama.

Većina komentatora složila se da je riječ o neukusnoj praksi. "Seljanija", glasio je najpopularniji komentar. Jedan korisnik ispričao je kako je njegov prijatelj prije desetak godina prijetio otkazivanjem vlastite svadbe ako roditelji njegove supruge budu inzistirali na javnom čitanju darova. Drugi su potvrdili da se taj običaj prakticirao i u Bosni i Slavoniji, a jedan je korisnik dodao: "Još kad čitaju, onda bacaju komentare, sprdaju se na iznose i slično".

Iako se mnogima čini ponižavajućim, dio korisnika objasnio je pozadinu ovog običaja. "To se radi sutra ujutro kući kad se svi otrijezne, najstariji srpski običaj - zapiši tko je koliko dao da znaš vratiti isto", napisao je jedan komentator. Praksa proizlazi iz kulture reciprociteta, gdje se očekuje da se dar uzvrati istom ili većom vrijednošću kada za to dođe prilika. Međutim, drugi su istaknuli nelogičnost takvog razmišljanja u današnje vrijeme, pitajući se kako se može "vratiti isto" za 15 godina kada će zbog inflacije vrijednost novca biti potpuno drugačija.

Rasprava je otkrila i neke ekstremne verzije ovog običaja. Jedna korisnica opisala je svadbu u selu Bogatić gdje se na ulazu upisuje sve: "Ako gost nosi tortu, piše se okus i kilaža torte! Ako nosi kuvertu, piše se koliko je para pa se još i prebroji". U užičkom kraju, pak, postoji praksa razdvajanja poklona u dvije kutije - jednu za mladu, drugu za mladoženju, što je kod nekih izazvalo sumnju da se nakon svadbe provjerava "čija je rodbina više dala". Ovaj sudar tradicionalnog i modernog pokazuje kako se običaji mijenjaju, a praksa javnog evidentiranja darova sve više izaziva podijeljena mišljenja u društvu.