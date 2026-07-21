Neviđena kriza u Rusiji, Putin morao povuči potez očajnika

Ruske vlasti preusmjeravaju opskrbu gorivom iz Sibira i povećavaju uvoz iz Bjelorusije kako bi spriječile nestašice u najnapučenijem i najbogatijem području moskovske regije dok je zemlja pogođena poremećajima u opskrbi izazvanim ukrajinskim napadima dronovima na rafinerije, rekli su izvori iz industrije.

Problemi s opskrbom gorivom prisutni su, u različitoj mjeri, u cijeloj Rusiji od svibnja kada je Ukrajina pojačala napade na ruske rafinerije nastojeći oslabiti ruske ratne napore. Napad na moskovsku rafineriju sredinom lipnja izazvao je nestašice goriva i duge redove na benzinskim postajama, no do sredine srpnja opskrba u glavnom gradu i široj moskovskoj regiji uglavnom se stabilizirala, potvrđuju trgovci gorivom i Reutersovi novinari na terenu.

U moskovskoj regiji živi oko 22 milijuna ljudi ili oko šestine ukupne populacije u zemlji. Vlasti još od sovjetskog razdoblja daju prednost njezinoj opskrbi. Kako bi nadoknadila gubitke zbog oštećenih rafinerija, Rusija je prema Moskvi preusmjerila benzin proizveden na Uralu i u Sibiru te povećala uvoz iz Bjelorusije, rekli su trgovci.

Jedan od njih naveo je da gorivo za Moskvu isporučuje i rafinerija u Ačinsku u Krasnojarskoj oblasti. Prema njegovoj procjeni, dodatne isporuke iz drugih regija dosežu nekoliko stotina tisuća tona, dok moskovska regija godišnje troši oko šest milijuna tona benzina. Radi podmirenja potražnje Rusija je počela uvoziti gorivo i iz Indije.

Zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak izjavio je u utorak da se stanje na domaćem tržištu goriva djelomično stabiliziralo, iako su pojedine regije i dalje suočene s ozbiljnim poteškoćama. Najteže je pogođen poluotok Krim, koji je Rusija pripojila 2014. godine. Ondje su obustavljene pojedine aktivnosti za djecu povezane s turizmom, uvedeno je racionaliziranje potrošnje goriva te ograničenja društvenog života, uključujući skraćeno radno vrijeme trgovina i kafića.