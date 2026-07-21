Najzgodnija svjetska nogometašica potpisala za Hajduk

Ana Maria Marković, po mnogima najljepša hrvatska i svjetska nogometašica, nova je igračica Hajduka. Hrvatske prvakinje odlučile su se pojačati uoči početka nove sezone, a najzvučnije pojačanje je ono iskusne hrvatske reprezentativke.

Marković je rođena u Zürichu devetog studenog 1999., a profesionalnu nogometnu karijeru započela je u lokalnim švicarskim klubovima. Nakon toga uslijedili su transferi u prvoligaše Zurich i Grasshoppers, klubu u kojem je ostavila najdublji trag i odigrala preko 60 službenih utakmica.

Potom je uslijedio transfer u švicarski Damaiense. Prije dvije godine stigla je u portugalsku Bragu, ali tamo se zadržala samo godinu dana prije nego što je prešla u Brooklyn što dovoljno govori o njenoj kvaliteti budući da su američka liga i reprezentacije među najboljima u ženskom nogometu.

Marković na Instagramu prati preko tri milijuna ljudi, a često ističe kako društvene mreže koristi kako bi razbijala stereotipe o ženskom nogometu i ženskom sportu općenito.