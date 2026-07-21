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OZLIJEDIO SE NA SP-U

Veznjak Belgije i Aston Ville devet mjeseci van stroja

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium
AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.07.2026.
u 16:06
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Aston Villa ostala je bez važnog igrača na dug period. Belgijski veznjak Amadou Onana podvrgnut je operaciji prednjeg križnog ligamenta koljena

Belgijski reprezentativni veznjak Amadou Onani, igrač engleskog kluba Aston Ville, u utorak je operirao prednji križni ligament desnog koljena u privatnoj bolnici u Lyonu, a bit će izvan terena oko devet mjeseci.

Dvadesetčetverogodišnjak, koji je igrao i za Hamburg (2020.-2021.), Lille (2021.-2022.) i Everton (2022.-2024.), rehabilitaciji će se posvetiti pod nadzorom liječničke službe svog kluba.

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Onana je za Belgiju odigrao 33 utakmice i postigao jedan gol. Ozlijedio se u osmini finala Svjetskog prvenstva u Seattleu na utakmici protiv SAD-a, kada je morao napustiti teren nakon samo dvadeset minuta, ali na kraju je Belgija ipak pobijedila Sjedinjene Države 4-1.
Ključne riječi
Belgijska nogometna reprezentacija Aston Villa

Komentara 1

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MU
Mutniposal
16:14 21.07.2026.

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